Scherzer des Dodgers obtient le 3000e K, près du perfecto contre Padres

Max Scherzer s’attendait à son 3 000e retrait au bâton en carrière. Il avait sa famille à portée de main et les fans des Dodgers de Los Angeles savaient que cela allait arriver.

Comme si ce n’était pas assez d’histoire pour un jour, il a également presque réussi un match parfait.

Scherzer a atteint son objectif et a réussi un match parfait en huitième manche alors que les Dodgers ont battu les Padres de San Diego 8-0 dimanche pour compléter un balayage de trois matchs.

“Au cinquième ou sixième, j’ai réalisé que j’avais quelque chose à faire là-bas”, a-t-il déclaré. “Une fois que j’ai réussi à passer la sixième, je me suis dit : ‘J’ai eu la chance de le faire.'”

Hélas, ce n’était pas le cas.

Scherzer a retiré ses 22 premiers frappeurs, dont Fernando Tatis Jr. juste avant qu’Eric Hosmer ne double en profondeur à droite avec un retrait en huitième. La foule de 42 637 personnes, dont sa femme, ses trois enfants et ses parents, a salué Scherzer avec une ovation debout après avoir terminé la manche, sa deuxième de la journée.

“Je savais que Tatis et Hosmer allaient être des durs au bâton”, a déclaré Scherzer. “Hosmer, nous avons fait tellement de batailles au fil des ans. J’ai fait un changement et il a pu y mettre un baril.”

Scherzer a atteint 3 000 retraits au bâton en carrière en cinquième lorsque Hosmer a perdu le coup pour la deuxième de la manche. La foule a hurlé longtemps et fort pour le joueur de 37 ans, qui a enlevé sa casquette et a lancé le ballon historique vers la pirogue.

“Pour moi, c’est un témoignage de durabilité”, a déclaré Scherzer. “Faire de mes 30 ans et plus commence un an, année après année. Tout le travail acharné que j’ai fait pour pouvoir vivre ce moment est ce qui me fait du bien.”

Scherzer a retiré neuf prises au total sur 92 lancers en huit manches pour enregistrer sa 10e victoire consécutive.

“J’adore les retraits au bâton parce que le ballon n’est pas en jeu”, a-t-il déclaré. “Ils ne peuvent pas toucher lorsque le ballon n’est pas en jeu. Lorsque le ballon est en jeu, tout peut arriver.”

Le triple vainqueur du Cy Young Award a lancé une manche impeccable en deuxième avec trois retraits au bâton sur neuf lancers.

“Quand il a obtenu un retrait au bâton, les gars ont commencé à se balancer plus tôt parce qu’ils ne voulaient pas être le 3 000e”, a déclaré son coéquipier Mookie Betts. “Je ne les blâme pas.”

Scherzer a lancé 29 2/3 manches sans accorder de point mérité et a une fiche de 6-0 en huit matchs avec une MPM de 0,88 depuis qu’il a rejoint les Dodgers à la date limite des échanges de juillet. Il mène les majors avec une MPM de 2,17.

“C’est juste incroyable de voir la grandeur”, a déclaré Betts. « Vous appréciez vraiment le meilleur des meilleurs lorsque vous le voyez tous les jours. »

Les Dodgers sont restés à 2 1/2 matchs derrière les Giants de San Francisco, leader de la NL West.

Dans un coup dur, le partant de San Diego Blake Snell est parti après 11 lancers avec une blessure à l’adducteur gauche. Les Padres ont utilisé sept lanceurs dans le jeu d’urgence de l’enclos des releveurs.

“C’est quelque chose qu’il a traité dans le passé”, a déclaré le manager des Padres Jayce Tingler. “Cela n’arrive généralement pas avant la sixième ou la septième manche. Pour une raison quelconque, aujourd’hui, cela s’est resserré sur lui tôt. Il dit qu’il marche mieux maintenant. Il se sent déjà un peu mieux.”

Corey Seager et Betts ont frappé des circuits en solo, et Justin Turner a ajouté une explosion de trois points au septième pour soutenir Scherzer (14-4).

Seager est allé en profondeur avec deux retraits dans le quatrième de Dinelson Lamet (2-4). Betts a suivi au cinquième avec un tir dans la gauche de Pierce Johnson.

Le circuit de Turner sur Emilio Pagán est venu avec deux retraits au septième. Max Muncy a ajouté un point sur son doublé RBI dans le coin droit du terrain.

Les Padres n’ont pas failli mettre un coup sûr jusqu’au doublé de Hosmer. Ils ont eu quatre balles au sol en 7 1/3 manches. La plupart du temps, ils sont apparus ou ont été supprimés.

Le releveur des Padres Austin Adams a frappé trois frappeurs en huitième, lui donnant 23 frappeurs cette saison pour égaler la marque de l’ère du ballon vivant établie par Howard Ehmke de Detroit en 1922.

“C’est un slider. Il n’est pas destiné à toucher qui que ce soit”, a déclaré le receveur des Padres Austin Nola. “C’est juste un de ces curseurs qui a tellement de tournure que s’il n’attrape pas la couture, parfois il va reculer et frapper les gars.”

Adams a frappé Betts avec les buts chargés pour amener Will Smith, qui a été touché en début de manche. La mouche du sacrifice de Muncy a porté le score à 8-0. Adams a ensuite failli frapper Trea Turner, qui est tombée en tas, s’attirant des huées prolongées de la foule. Il a accompagné Trea Turner pour charger à nouveau les buts avant que Justin Turner ne s’envole pour mettre fin à la manche.

Scherzer a obtenu de l’aide avec une défense solide de ses voltigeurs qui ont fait des captures dans les conditions de duel difficiles d’un soleil perçant et d’un ciel sans nuages.

“Ce soleil était dur aujourd’hui”, a déclaré le voltigeur de droite Betts.

Dans le sixième, le receveur Smith a poursuivi un popup de Nola en territoire fétide et a réussi l’attrapé près du cercle sur le pont, manquant de peu de marcher sur une chauve-souris égarée.

Scherzer a deux matchs sans coup sûr en carrière – tous deux en 2015. Il a complété 8 2/3 manches parfaites dans la première avant que le frappeur des Pirates Jose Tábata ne semble se pencher sur un terrain mais se voit quand même attribuer le premier but.

PLUS-QUE-PARFAIT

Le seul lanceur des Dodgers à avoir réussi un match parfait était Sandy Koufax le 9 septembre 1965, contre les Cubs de Chicago.

NOUVEAU PAPA

Le plus proche des Dodgers, Kenley Jansen, a été placé sur la liste de paternité quelques heures après que sa femme a donné naissance à une petite fille. Jansen a déclaré sur Twitter que Key’Gia Keziah Jansen était arrivée dimanche matin, pesant 7 livres et 14 onces. Il l’a décrite comme “au-delà de la beauté”. Jansen a converti son 11e arrêt consécutif samedi soir et en compte 32 au total. Jansen devrait revenir avec l’équipe mardi.

SALLE DES FORMATEURS

Dodgers: INF-OF Chris Taylor était absent pour la deuxième journée consécutive en raison d’une blessure au cou qui entrave son swing et sa capacité de course. Il montre une “légère amélioration”, selon le manager Dave Roberts. L’équipe attend de passer à la liste des blessés en espérant que son état s’améliore.

SUIVANT

Padres: RHP Yu Darvish (8-9, 3,95 ERA) commence lundi à San Francisco.

Dodgers : LHP Clayton Kershaw (9-7, 3,39) sera activé depuis l’IL lundi pour affronter l’Arizona lors de son premier départ depuis le 3 juillet à Washington. Il est sorti avec une inflammation de l’avant-bras gauche.