Schick rend la vie difficile à la Croatie

18/06/2021 à 20h22 CEST

Adrià Léon

Tirage insuffisant pour la Croatie contre une République tchèque qui était clairement du plus au moins. L’équipe de Modric a été surprise lors de la première demi-heure, même s’il a réagi timidement après la pause pour précipiter ses options de qualification pour le deuxième tour.

Croatie

République tchèque

Croatie

Livakovic ; Gvardiol, Vida, Lovren, Vrsaljko ; Kovacic (Brozovic, 87′), Modric ; Brekalo (Ivanusec, 46′), Kramaric (Vlasic, 62′), Perisic ; Rebic (Petkovic, 46′).

République tchèque

Vaclik ; Boril, Kalas, Celustka, Coufal ; Soucek, Trous (Alex Kral, 63′) ; Jankto (Sevcik, 74′), Darida (Barak, 87′), Masopust (Hlozek, 63′) ; Schick (Krmencik, 75′).

Buts

0-1 M. 36 Schick, sur penalty. 1-1 M. 47 Perisic.

Arbitre

Del Cerro Grande (Espagne). TA : Lovren (35′) / Masopust (50′), Boril (82′), Hlozek (90′).

Incidents

Parc Hampden. 55 000 téléspectateurs.

La République tchèque a surpris au début avec deux arrivées nettes sur le but défendu par Livakovic. Les élèves de Jaroslav Silhavy ont prouvé une fois de plus dès le début qu’ils sont un ensemble très complet et sans couture. Sans être voyants en attaque, les Tchèques ont facilement annulé leurs rivaux pendant une grande partie de la première mi-temps.

La Croatie a été encouragée, qui a pu aller de l’avant après une bonne pièce répétée qui s’est terminée par un tir de Perisic aux mains de Vaclik. Mais en 26′ l’une des pièces est venue clé de la rencontre. Schick a reçu un coup de coude de Lovren et le sang a rendu la sentence. Le VAR a informé Del Cerro, qui a revu le jeu et n’a pas hésité une seconde à indiquer la pénalité maximale. Schick, saigne encore, Il a jeté à droite de Livakovic, qui s’est déplacé à sa gauche.

Le 1-0 est passé au tableau de bord, bien que le crash ait pu changer à l’époque : Rébic il n’a reçu qu’à l’intérieur de la surface mais son tir est allé, incompréhensiblement, très loin du but tchèque. De là, la Croatie a pris le contrôle total, bien qu’un tir lointain de Kramaric c’était le seul moment fort des hommes de Zlatko Dalic avant la pause.

Après la reprise, la Croatie n’a pas mis plus de deux minutes pour égaliser. Kramaric a mis un ballon en jeu très rapidement au centre du terrain pour permettre à Perisic, qui a coupé et frappé au long bâton aux mille merveilles.

Le 1-1 n’a pas donné les ailes attendues à la Croatie, qui, emmenée par Modric, n’a enfermé la République tchèque qu’aux dernières mesures. Soucek, de l’extérieur de la zone et HlozekLes ballons de volley étaient les occasions les plus évidentes pour les Tchèques dans la seconde. Le dernier de la réunion était pour les nouveaux admis Blasique, qui n’a pas été bien esquissé et a raté ce qui aurait pu être le but vainqueur de la Croatie dans les dernières actions du temps réglementaire.