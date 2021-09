Schiff affirme que l’adoption de la crypto entraînera une inflation

Peter Schiff, un critique bien connu de Bitcoin (BTC / USD), s’est rendu sur Twitter avant d’attaquer non seulement BTC, mais aussi le marché de la crypto en général. Schiff, qui est également le PDG d’Euro Pacific Capital et le président de SchiffGold, a noté que le secteur de la crypto-monnaie pourrait entraîner une augmentation des prix à la consommation. Expliquant son raisonnement, il a déclaré que l’engouement pour la crypto-monnaie absorbe des fonds qui, autrement, entreraient dans les industries produisant de vrais biens de consommation. Le tweet de Schiff disait :

L’engouement pour la #crypto s’ajoute à la pression à la hausse que l’#inflation exerce sur les prix à la consommation. Le capital qui sert à financer les entreprises liées à la cryptographie et les NFT n’est pas disponible pour financer les investissements en capital dans les industries qui produisent réellement de vrais biens de consommation. Moins de choses signifie des prix plus élevés. – Peter Schiff (@PeterSchiff) 22 septembre 2021

Cependant, la communauté crypto, comme toujours, n’était pas d’accord avec les sentiments du courtier. Par exemple, un passionné qui s’est arrêté chez @JimLying a souligné que l’argent ne fait que circuler mais ne disparaît pas. Il a donné l’exemple d’une personne qui a retiré sa crypto pour investir les fonds dans d’autres industries non liées. Jim a conclu en disant que Schiff ne comprend pas l’inflation.

Le marché de la crypto surperforme la tendance baissière

Schiff a tweeté plus tôt cette semaine que le marché des altcoins continuerait d’augmenter jusqu’à ce qu’il s’effondre. Il a noté qu’il existe plus de 12 000 crypto-monnaies et que plus de 84 ont des capitalisations boursières supérieures à 1 milliard de dollars (0,73 milliard de livres sterling). Malgré cette énorme croissance, le président de SchiffGold estime que la bulle altcoin se rapproche lentement de l’éclatement. Selon lui, l’offre dépassera bientôt la demande, provoquant une implosion presque du jour au lendemain.

Alors que Schiff s’attend à un éclatement de la bulle, Mike McGlone, le principal expert en matières premières de Bloomberg, prédit que BTC pourrait atteindre 100 000 $ (72 915,50 £) avant la fin de 2021. Selon lui, BTC construit une base autour des 40 000 $ (29 166,20 £ ), comme il l’a fait au niveau de 10 000 $ (7 291,55 £). Avec la baisse de l’offre et l’augmentation de la demande, McGlone suggère qu’un rallye est nécessaire.

40 000 $ Bitcoin est-il le nouveau 10 000 $ ? Demande vs. Approvisionnement, Macro – Le plus grand risque pour #Bitcoin est probablement un évanouissement comparable au 1T20. La crypto semble construire une base d’environ 40 000 $, soit 10 000 $ l’année dernière. Avec une offre en baisse, une adoption en augmentation…. pic.twitter.com/n4hjeqpuNr – Mike McGlone (@ mikemcglone11) 22 septembre 2021

Pendant ce temps, le marché de la cryptographie se remet d’une tendance à la baisse qui a vu le BTC chuter d’un sommet hebdomadaire de 48 791,78 $ (35 576,77 £) à 39 787,61 $ (29 011,33 £). Au moment d’écrire ces lignes, la principale crypto-monnaie par capitalisation change de mains à 43 543,11 $ (31 749,68 £) après avoir gagné 3,82 % en 24 heures.

Le marché des altcoins est également vert aujourd’hui, Solana (SOL / USD) étant le plus grand gagnant de la liste des 10 meilleurs cryptos. La pièce se négocie actuellement à 144,08 $ (105,06 £) après avoir augmenté de 12,41 % au cours des dernières 24 heures. Le reste du top 10 des altcoins a des gains allant de 3,45 % à 8,44 %.

