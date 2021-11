Schiff taquine des accusations criminelles contre l’ancien chef d’état-major de Trump Meadows

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l'opinion de l'auteur

Le président du comité du renseignement de la Chambre, Adam Schiff, un démocrate californien qui est également membre du comité restreint le 6 janvier, a laissé entendre dimanche que des accusations criminelles pourraient être portées dans les prochains jours contre un ancien haut responsable de l’administration du président Donald Trump.

Schiff, lors d’une apparition sur CNN, a évoqué la possibilité que le panel puisse porter plainte contre l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, pour avoir refusé de se conformer à une assignation à comparaître délivrée par le comité pour contraindre à témoigner.

« Je pense que nous prendrons probablement une décision cette semaine sur notre conduite avec ce témoin particulier [Mark Meadows] et peut-être d’autres », a déclaré Schiff lors d’une apparition télévisée sur « State of The Union » de CNN dimanche.

Le président du House Intel Committee, Adam Schiff, a déclaré que le comité restreint du 6 janvier « prendrait probablement une décision cette semaine » concernant le renvoi de l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows pour des accusations d’outrage criminel après avoir défié une assignation à comparaître. #CNNSOTU pic.twitter.com/jE7WOTQunM — État de l’Union (@CNNSotu) 28 novembre 2021

« Nous agissons avec empressement avec quiconque entrave le comité, et c’était certainement le cas avec M. Bannon, et ce sera le cas avec M. Meadows et M. Clark ou tout autre », a poursuivi Schiff.

Ses commentaires font suite à des accusations criminelles contre l’ancien conseiller principal de Trump, Steve Bannon, qui s’est rendu aux autorités fédérales et a comparu devant le tribunal plus tôt ce mois-ci après avoir défié une assignation à comparaître du 6 janvier, invoquant le privilège exécutif.

Newsweek note plus loin :

L’ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, a été inculpé le 12 novembre pour avoir refusé de se conformer à une assignation à comparaître du Congrès après avoir refusé de comparaître pour une déposition concernant l’insurrection [Editor’s Note: We refer to the incident at the Capitol as a riot; no one has been charged with anything related to an ‘insurrection.’]. Il a également été inculpé pour avoir refusé de produire des documents pour le comité.

Bannon et Meadows faisaient partie des anciens responsables de Trump appelés par le comité à témoigner avec l’ancien chef d’état-major adjoint Dan Scavino Jr. et l’ancien chef d’état-major du Pentagone Kash Patel.

Schiff avait précédemment critiqué d’anciens responsables de Trump, dont Meadows et Bannon, pour avoir rejeté les assignations à comparaître et avoir agi comme s’ils étaient « au-dessus des lois ».

«Bannon a fait ce qu’il a fait parce que pendant quatre ans, c’est ce qui fonctionnerait. Ils pourraient organiser des conventions du Parti républicain sur le terrain de la Maison Blanche, ils pourraient licencier des inspecteurs généraux, ils pourraient exercer des représailles contre les dénonciateurs », a déclaré Schiff plus tôt ce mois-ci lors d’une apparition sur « Meet the Press » de NBC News.

Schiff a également déclaré que le panel tiendra « bientôt » des audiences publiques afin que les Américains puissent en savoir plus sur les processus et les conclusions du comité, mais il n’a pas donné de date précise.

Newsweek a ajouté :

Le comité du 6 janvier étudie actuellement le rôle complet de l’ancien président Donald Trump le jour de l’attaque du Capitole, selon le membre du Congrès.

Schiff a déclaré que certaines des questions auxquelles le comité essaie de répondre tournent autour de la question de savoir si l’ancien président était au courant à l’avance des plans de violence du 6 janvier et de la manière dont ils ont été financés. Le comité enquête également pour savoir si l’attaque était « essentiellement le plan de sauvegarde pour le litige qui a échoué dans le pays » après que Trump a perdu l’élection présidentielle de 2020.

« Nous essayons maintenant d’exposer tous les faits de l’inconduite de l’ancien président ainsi que ceux de son entourage », a déclaré Schiff. « Il est certainement possible que ce que nous révélons dans notre enquête informe le ministère de la Justice d’autres faits dont ils ne sont peut-être pas encore au courant. »

Trump a demandé à ses anciens employés de revendiquer le privilège de l’exécutif pendant qu’il intente une action en justice pour faire droit et que l’affaire passe devant les tribunaux fédéraux.

L’ancien président a également critiqué le comité du 6 janvier comme une autre « chasse aux sorcières ».

« Le comité restreint de gauche s’est encore davantage exposé comme une imposture partisane et un gaspillage de l’argent des contribuables avec une demande qui est programmée pour distraire les Américains des catastrophes historiques et mondiales provoquées par les échecs de Joe Biden et des démocrates », a écrit Trump en août.

« Malheureusement, cet exercice partisan se fait au détriment des principes juridiques de longue date du privilège. Le privilège exécutif sera défendu, non seulement au nom de mon administration et des patriotes qui ont travaillé à mes côtés, mais au nom du bureau du président des États-Unis et de l’avenir de notre nation », a-t-il déclaré.

« Ces démocrates n’ont qu’un seul tour fatigué – le théâtre politique – et leur dernière demande ne fait que renforcer cette réalité pathétique », a-t-il ajouté.