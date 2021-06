Schisme dans le Conseil de la TPS au grand jour

Ainsi, si la croissance des revenus est de -3%, 63 000 crores de Rs supplémentaires deviennent nécessaires pour les États, et dont le Bengale occidental attend près de 5 000 crores de Rs », a-t-il déclaré.

Le Conseil de la taxe sur les produits et services (TPS), qui avait l’habitude d’adopter la voie de la prise de décision consensuelle, semble maintenant être une maison divisée. Dénonçant le schisme au sein de l’organe de l’État du Centre, deux ministres des Finances de l’État – Amit Mitra du Bengale occidental et Manpreet Singh Badal du Pendjab – ont fait des déclarations critiquant vivement le mode de fonctionnement du conseil. Le Conseil, qui s’est réuni samedi dernier, a annoncé des réductions d’impôts temporaires pour une poignée d’articles Covid-19 mais a maintenu le taux pour les vaccins à 5%.

Dans une série de tweets samedi, Badal a non seulement réitéré la demande de ” détaxation ” des médicaments, vaccins et matériels Covid, mais l’a qualifié de ” absurde ” d’exclure le parti du Congrès du groupe des ministres (GoM) concerné et a appelé pour rendre opérationnel le poste de vice-président du Conseil de la TPS. « Le Conseil doit avoir son propre secrétariat et un mécanisme de règlement des différends », a-t-il déclaré.

Le ministre des Finances du Bengale occidental, Amit Mitra, qui s’est prononcé contre la façon dont le conseil prend ses décisions ces derniers temps, a réitéré lundi sa demande de taux zéro ou d’un taux nominal de 0,1% de TPS pour tous les principaux médicaments, vaccins et matériels Covid-19 nécessaires pour lutter contre la pandémie. Il a allégué que le Conseil et le GoM étaient devenus « autoritaires » et « majoritaires » dans leur approche. « Il (le conseil) a fonctionné par consensus jusqu’à un certain moment. Et aujourd’hui, cela s’effondre », a-t-il déclaré.

La perte potentielle de revenus pour la note zéro proposée pour les produits essentiels de Covid serait «absolument minuscule», selon Mitra.

« Si vous ne pouvez pas faire de taux zéro parce que vous ne voulez pas faire d’ordonnance, ce que vous aviez fait pour trois lois agricoles, vous mettez un taux de 0,1%, ce qui est pratiquement zéro. C’est une question sur laquelle nous avons besoin d’un consensus pour le peuple indien », a déclaré Mitra lors d’une conférence de presse virtuelle.

Le Centre est d’avis que la notation zéro des vaccins est redondante étant donné que la vaccination est gratuite pour la population via les canaux gouvernementaux. Le taux de taxe nul n’est pas compatible avec le système de la TPS qui repose sur une chaîne de valeur continue jusqu’au détaillant et tire sa force d’un mécanisme de crédit de taxe sur les intrants sans faille, souligne le Centre.

Les réductions d’impôts annoncées par le Conseil de la TPS samedi dernier seront effectives jusqu’au 30 septembre. Le GoM dirigé par le ministre en chef du Meghalaya Conrad Sangma a recommandé de réduire les taux de la TPS pour les articles autres que les vaccins.

Mitra a déclaré que le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, n’avait pas encore répondu à sa lettre dans laquelle il déclarait que les États auraient besoin d’une compensation supplémentaire de la TPS d’environ Rs 63 000 crore pour l’exercice 2020-21. «Ce qu’ils (le Centre) avaient publié (aux États) est basé sur une croissance théorique de 7 % des revenus. Mais, vous savez tous que le taux notionnel n’a pas d’importance, la croissance réelle est disponible, qui est de -3%. Ainsi, si la croissance des revenus est de -3%, 63 000 crores de Rs supplémentaires deviennent nécessaires pour les États, et dont le Bengale occidental attend près de 5 000 crores de Rs », a-t-il déclaré.

