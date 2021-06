Schitt’s Creek: que regarder si vous manquez le casting de la comédie hilarante

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Notre émission de confort saine et très amusante, Schitt’s Creek, a quitté les ondes en avril 2020. Cela a laissé un trou de la taille d’une famille Rose dans notre programme de visionnage d’émissions télévisées et dans nos cœurs. La famille Rose est peut-être partie pour de bon (ou peut-être pour le moment), mais les acteurs qui jouent Johnny, David, Moira et le casting de Schitt’s Creek font toujours des émissions de télévision et des films. Vous pouvez également toujours regarder des films et des émissions de télévision de Catherine O’Hara, Dan Levy et Eugene Levy sur Internet.

Catherine O’Hara, Chris Elliott et Eugene Levy avaient déjà construit un impressionnant curriculum vitae de performances bien avant de rejoindre le casting de Schitt’s Creek. Maintenant, Dan Levy et d’autres utilisent le succès de la comédie pour propulser leur carrière encore plus loin. Si vous manquez vraiment le casting de Schitt’s Creek et leurs singeries hilarantes, voici où vous pouvez diffuser ou louer et acheter certaines de leurs meilleures performances avant et après Schitt’s Creek.