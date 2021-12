Schlage planifie la serrure intelligente ultime pour les fans d’Apple avec HomeKit et la prise en charge des clés domestiques

Apple Wallet a évolué avec iOS 15 pour inclure la possibilité de stocker les clés des maisons et des hôtels, avec une prise en charge U1 améliorée pour la norme des clés de voiture également. Maintenant, il semble que l’une des premières serrures intelligentes HomeKit à intégrer la prise en charge de la clé domestique Apple NFC pourrait être en route.

Repéré par HomeKit Authority, le Schlage Encode Plus, qui n’a pas encore été publié, est apparu momentanément sur le site Web de Home Depot (maintenant extrait) avec quelques détails intéressants.

En plus de la prise en charge de HomeKit, comme certaines des serrures intelligentes existantes de Schlage, l’Encode Plus semble être accompagné d’instructions sur la façon de l’utiliser avec la nouvelle fonction de clé d’accueil Apple.

Après avoir configuré votre serrure Schlage Encode Plus dans l’application Apple Home, vous pouvez ajouter une clé d’accueil à l’application Wallet pour un accès facile et sécurisé à votre domicile à l’aide de votre iPhone ou Apple Watch.

On ne sait pas encore quand Schlage Encode Plus sera officiellement disponible, mais il se peut que Home Depot ait accidentellement publié la liste des produits avant de la retirer. Sur la base du dépôt FCC, il semble qu’il y aura deux styles disponibles (moderne et traditionnel).

La partie pratique de la clé d’accueil Apple est que vous disposez d’une clé NFC pour déverrouiller rapidement votre porte avec Apple Watch ou iPhone. Alors que les serrures HomeKit standard prennent en charge Siri, parfois Siri ne répond pas ou est lent à répondre aux serrures ouvertes ou aux portes de garage.

Un autre avantage est que vous pouvez partager les clés d’accueil Apple avec d’autres via l’application Accueil.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons vu Hyatt devenir le premier hôtel à adopter les clés Apple Wallet.

Les clés de maison/hôtel/voiture Apple Wallet nécessitent un iPhone Xs, Xr ou version ultérieure et une Apple Watch Series 4 ou version ultérieure.

