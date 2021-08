Schmier de Destruction dit que le guitariste fondateur Mike Sifringer s’est «déconnecté du groupe»

DESTRUCTION leader Schmier dit que le guitariste fondateur du groupe Michael “Mike” Sifringer s’est “déconnecté” du reste du groupe et n’apparaît pas sur DESTRUCTIONLe nouvel album studio vient de terminer.

Schmier adressé Sifringerle statut de avec DESTRUCTION quelques semaines seulement après que le groupe se soit produit sans Mike au Fête de la zone 53 à Leoben, en Autriche.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Metal Pilgrim pour clarifier où Sifringer se tient à l’égard de DESTRUCTION, Schmier dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’aimerais aussi me connaître. C’est une question très difficile car il s’est déconnecté du groupe il y a quelques mois déjà. Cela signifie que nous sommes allés en studio et avons enregistré un nouvel album, et il n’est tout simplement pas venu. Nous l’avons fait. sessions de démo, écrire de nouvelles chansons, et il n’est pas venu pour écrire des chansons avec nous. Après avoir essayé de lui faire face avec les problèmes, il a disparu et il s’est en quelque sorte déconnecté avec nous. Il y a certainement des problèmes plus profonds que je ne connais pas encore On lui laisse encore un peu de temps — jusqu’au 19 [of August], jusqu’à ce que nous ayons le communiqué de presse.

“Nous avons enregistré un nouvel album. Nous avons écrit de nouvelles chansons. Et nous aurons également une surprise spéciale le 19 pour les fans.

“Bien sûr, nous n’allons pas nous arrêter”, a-t-il poursuivi. “Mike est un membre fondateur, et il a toujours été important pour le groupe, mais s’il ne veut plus faire ça, je ne peux pas l’aider. Et je ne peux pas non plus regarder derrière le rideau. Personne ne peut être forcé de faire ce que vous voulez faire.

“Pour moi, c’est décevant dans un sens. C’est aussi choquant. Mais je suis dans ce métier depuis trop longtemps. Je sais que ces choses peuvent arriver. Je lui ai toujours dit que nous n’allions pas lui fermer la porte. C’est le sien décision. Et nous verrons ce qui se passe.

“Pour moi maintenant, je dois survivre”, Schmier ajoutée. “Je dois garder le groupe en vie. Nous avons eu des moments très difficiles pour garder le groupe ensemble, trouver un nouveau label aussi – nous sommes passés de Explosion nucléaire à Disques de napalm également. Il fallait aussi finir l’album live, même en sachant que Mike pourrait nous quitter après la sortie. Ce n’était donc pas facile pour nous. Mais j’essaie de me concentrer maintenant sur l’avenir du groupe. Et je suis heureux que nous ayons une grande équipe autour de nous. Nous avons une super équipe dans le groupe. Et nous sommes tous de bons amis. Et qu’arrive-t-il à Mike, c’est entre ses propres mains, en gros. Donc, espérons-le, dans deux semaines, nous aurons un communiqué de presse avec une annonce qui montre exactement ce que cela va être pour lui, au moins. Car le groupe continuera quand même.

“Certaines personnes ont dit ‘DESTRUCTION n’est rien sans Mike Sifringer‘, ce qui est compréhensible. Mais je suis l’auteur-compositeur principal du groupe. j’ai écrit tous les DESTRUCTION Chansons. Mike écrivait avec moi parfois; beaucoup de choses que j’ai écrites moi-même. Même si je ne suis pas guitariste, mais je suis l’auteur-compositeur principal du groupe. Tous les fans ne le savent pas. Mais le groupe continuera néanmoins. Et nous n’allons pas changer notre son, nous n’allons pas changer notre style. J’espère juste que les fans vont nous donner une chance et voir que nous ne sommes pas encore là pour mourir.”

Schmier a continué pour confirmer que Mikele départ apparent de DESTRUCTION ne s’est pas produit du jour au lendemain.

“Certains fans sont venus me voir et m’ont dit au cours des dernières années, ‘Qu’est-ce qui ne va pas avec Mike? Il a l’air en mauvaise santé », a-t-il déclaré. « J’ai essayé de lui communiquer cela, [about] son mode de vie. C’est toujours un style de vie.

“Certaines personnes aiment vivre sainement, faire du sport, [stay] propre – pas de drogue, pas d’alcool, ou avoir au moins une sorte de vie réglementée. Et d’autres personnes aiment… Ils se foutent de la façon dont ils traitent leur corps. Et c’est assez évident, si vous regardez Mikede santé ces dernières années, il ne voulait pas changer son mode de vie. Boire et fumer et tout ce qui arrive, quand tu vieillis, tu dois changer quelque chose.

« Je ne suis pas un grand fan de LES PIERRES QUI ROULENT, mais je pense que leur façon de le faire jusqu’à ce qu’ils soient vieux… J’ai tellement de respect pour ça », a-t-il poursuivi. « Parce qu’un jour dans ta vie, tu dois couper toute cette merde. Tu dois réduire la drogue, la putain d’alcool et la gueule de bois tous les jours, parce que tu veux jouer pour tes fans à un niveau élevé. Et ce n’est possible que si vous avez une certaine discipline.

“Quand nous avions 17 ans, la musique était amusante et était un passe-temps et c’était super de faire la fête. Nous n’avions pas de sommeil, nous nous en fichions parce que nous pouvions toujours jouer. Mais quand on grandit, il faut être au top de la merde et vous devez vous surveiller. C’est quelque chose que j’ai eu une vision différente de celle Mike. Et c’est tout ce que je peux dire à ce sujet.

“Il est sa propre personne. Il peut faire ce qu’il veut. Et s’il veut vivre sa vie de cette façon, c’est sa décision.”

Sifringer est le seul membre de DESTRUCTION être resté constant tout au long de la carrière du groupe. Schmier Est apparu sur DESTRUCTIONles trois premiers albums de avant de quitter le groupe et d’être remplacé par ESPRIT FRAPPEUR chanteur André Grieder. Andréla seule apparition enregistrée de DESTRUCTION était sur le “Cerveau fêlé” album, sorti en 1990. Schmier rejoint DESTRUCTION en 1999.

DESTRUCTION sortira un nouveau Blu-ray et CD, “L’attaque en direct”, le 13 août via Disques de napalm. La sortie de 22 chansons comprend des images du concert en direct de près de deux heures du groupe à partir de janvier 2021 au légendaire lieu Z7 à Pratteln, en Suisse.

En mai 2020, DESTRUCTION a livré un régal pour les fans coincés à la maison et incapables d’assister aux spectacles en direct: “Born To Thrash – Live In Germany“, le premier album live du groupe avec le plus de line-up, a été rendu disponible numériquement sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement.

DESTRUCTIONle dernier album studio de , “Né pour périr”, est sorti en août 2019 via Explosion nucléaire. Le disque a été enregistré en janvier et février 2019 avec Pulver VO (PRO-DOULEUR, Sorcières ardentes, NERVOSA) à Studios de Little Creek en Suisse et est le premier DESTRUCTION album à présenter Randy Noir à la batterie et second guitariste Damir Eskic.

Damir est un guitariste suisse d’origine bosniaque qui travaille comme professeur de guitare, étant lui-même un ancien élève de Tommy Vetterli (CORONER). Il joue également dans un groupe de heavy metal appelé GOMORRE et a déjà contribué trois solos à DESTRUCTIONl’album de 2016 “Attaqué”.