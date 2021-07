Schmigadoon ! Cast: Où vous avez déjà vu les acteurs Apple TV +, y compris Dove Cameron

Jaime Camil (Doc Lopez)

Interprétant Doc Lopez dans Schmigadoon !, Jaime Camil a été partout, notamment à la télévision en espagnol. Alors qu’il a fait des doublages espagnols pour Open Season et Bee Movie, il a également eu des rôles de voix dans des films tels que Coco, The Secret Life of Pets et Hotel Transylvania 3.

Si vous pensez l’avoir vu à la télévision américaine, il a eu un rôle principal dans la série populaire Jane the Virgin, où il a joué Rogelio de la Vega, et dans La Légende des Trois Caballeros.

Cependant, Jaime Camil est plus connu pour ses rôles dans des telenovelas – et il en a joué plusieurs. Son plus grand était le portrait de Fernando Mendiola dans La Fea Mas Bella, où il a joué le rôle pendant 300 épisodes, mais il a joué dans de nombreux autres, dont Mujer De Madera, Los Exitosos Perez, Por Ella Soy Eva et bien d’autres.