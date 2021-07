Schmigadoon ! Critique de l’épisode 4 de la saison 1 : Soudain 10z viral

Il y a une belle symétrie dans la structure de Schmigadoon ! L’épisode 4 de la saison 1 plaît aux sensibilités et améliore la douce romance qui s’épanouit dans le développement de l’intrigue centrale.

C’est plus évident dans les scènes d’ouverture et de finale où les couples se déclarent leur amour pour la première fois, s’embrassent et se font neiger (aussi improbable que ce temps particulier soit dans le contexte de Schmigadoon, la ville).

Ce qui est positivement magique dans tout cela, c’est qu’entre ces moments d’affection naissante élégamment dessinés, ils ont réussi à intégrer une chanson sur la biologie de la fabrication de bébés, une mort d’Egyptien Hucklebuck (bien que pas à l’écran) et tout un numéro de danse fait au-dessus des bureaux.

L’une des marques de fabrique de Golden Age MGM Musicals était la technologie de la « magie du cinéma », qu’il s’agisse d’astuces d’angle de caméra, d’effets de double exposition ou de « voyage » sur écran partagé.

Nous recevons de délicieux hommages à ceux ici avec le numéro de danse double et la danse à claquettes d’ensemble de classe.

(Je veux dire, ils POURRAIENT faire danser tous ces enfants sur de vrais bureaux, mais je soupçonne qu’il y avait un nouveau CGI au travail ici, surtout après avoir appris dans notre interview avec Dove Cameron que le numéro de Corn Puddin sur Schmigadoon ! Saison 1 L’épisode 2 a été assemblé.)

Alors, à quel point Ariana DeBose est-elle impressionnante en tant qu’institutrice, Emma Tate? Du style, du courage et quelques normes strictes pour démarrer.

Ce qui est intéressant à noter, c’est qu’elle est introduite dans le tout premier numéro musical. En revanche, Doc Lopez, le Jeune, est un matériau surprenant pour Yee-Hunk lorsqu’il s’avère qu’il a repris la pratique de son père.

Plusieurs tropes du théâtre musical entrent en jeu tout au long de ce chapitre.

De toute évidence, l’implication et l’interférence de Melissa dans la vie professionnelle et personnelle de Doc Lopez font écho à l’atterrissage forcé de Maria dans la maison von Trapp dans The Sound of Music.

Le fait que le moment “Doe, a Deer” de Melissa se transforme en une leçon d’éducation sexuelle (à la suite de sa tentative précédente d’expliquer les DIU à Danny Bailey) confirme à nouveau qu’elle est le seul médecin manifestement capable de cette émission.

En passant et sortant un instant de l’ère de l’âge d’or, le personnage de Nancy me rappelle beaucoup Wendla Bergman dans Spring Awakening, une comédie musicale du début des années 2000.

La fin tragique de cette comédie musicale aurait facilement été évitée si quelqu’un comme Melissa avait été présent. Et oui, je comprends que cela aurait signifié que tout le spectacle aurait été discutable, mais ce spectacle m’a vraiment brûlé les petits pains.

J’ai tellement de questions et aucune idée à qui demander. Par exemple, d’où sort le bébé ? J’ai l’impression qu’il y a quelques options, mais les deux semblent folles. Nancy

L’implication de Melissa avec l’aîné Doc Lopez et Mme Lopez est un parallèle fantastiquement mis à jour avec Maria enseignant au capitaine von Trapp comment élever ses enfants.

Bien sûr, les personnes âgées ne sont pas aussi capables de s’adapter à de nouveaux modes de vie, ce qui peut entraîner la mort. Oups.

Mais, sérieusement, qui n’a pas vu ça venir ? (Désolé, sans jeu de mots.)

Je suis désolé. Je me fiche de savoir à quel point tu es ridiculement beau, tu as tout simplement tort. Mélisse

Cela parle au cœur poétique de moi que le maire Menlove arrive à son épiphanie et fasse sa révélation dans l’église. (Les jeux de mots y sont destinés.)

Que son annonce pousse Emma et Jorge à saisir l’instant soudainement exprimer leur amour est une fabuleuse intrigue.

Et puisque son annonce est chantée comme une reprise de “Somewhere Love is Waiting for You”, cela a beaucoup de sens. Dans la définition du « sens » du théâtre musical, c’est-à-dire.

Au fur et à mesure que la folie de l’action s’amplifie, elle est contrebalancée par plus de réalité sous la forme de Melissa et Josh offrant leur point de vue extérieur.

Josh va demander conseil à Melissa est un choix discutable à coup sûr. Mais cela offre la possibilité d’une analyse directe de la situation, ce que Josh n’est pas équipé pour faire sans une formation en comédies musicales.

Josh : Tu connais les comédies musicales. Des conseils pour moi ? Comme dans quelle comédie musicale je suis ?

Melissa : Je suis tellement déchirée entre ne pas vraiment vouloir t’aider et vraiment vouloir montrer tout ce que je sais.

Je suis un peu perdu sur la façon dont Doc Lopez (le plus jeune) étant veuf le rend plus attirant, mais cela pourrait être une comédie musicale.

La romance dans les comédies musicales n’est pas toujours logique. C’est pourquoi ils laissent généralement les chansons faire le gros du travail. Mélisse

Et courtiser Emma en aidant Carson à surmonter ses insécurités semble, à première vue, assez sournois, mais cela fonctionne, alors qui suis-je pour le critiquer ?

Maintenant, l’envoi de danse de Maria et du capitaine Laendler était une pure fantaisie romantique à l’écran.

Et la « magie du cinéma » utilisée pour que les couples échangent leurs lieux était une métaphore visuelle pour Melissa et Josh qui tombaient à nouveau amoureux l’un de l’autre.

Parce que c’est tout l’intérêt ici, n’est-ce pas ? Pour leur rappeler à quoi ressemble le fait de tomber amoureux – ces affections précoces et excitantes –, à quoi ressemblait ce moment en dehors du théâtre à New York.

Josh : Tu ne m’avais pas dit qu’il y aurait des gens nus.

Mélissa : Je ne savais pas. Dave ne l’a pas mentionné. Oh non, est-ce que Dave va être nu ?

Josh : Son personnage s’appelle The Unprotected Secret Truth donc je pense que oui. Je ne peux pas voir Dave nu.

Melissa : Bien sûr que tu peux. Nous sommes médecins.

Josh : J’opère sur les genoux. C’est bien au-dessus de mon niveau de salaire.

En plus d’échapper à la nudité de leur ami.

L’amateur averti remarquera que nous sommes maintenant à la fin de la deuxième heure (-ish) de cette aventure. En termes de théâtre, nous sommes à l’entracte.

Avec nos amoureux amoureux des autres et la ville au bord de la tourmente en raison de l’annonce du maire, nous pouvons nous attendre à ce que des événements catalyseurs déclenchent bientôt une dernière ruée vers notre conclusion.

L’argent est sur Mildred Layton pour semer (plus) de problèmes. Avec un «T» majuscule, ce qui pourrait être assez divertissant, car Kristin Chenoweth est plus que capable de faire tomber la maison littérale avec son talent.

Et la pauvre Florence Menlove ? Que va-t-elle faire ?

Danny a-t-il déjà chanté sa vision sombre du futur ?

Betsy et son père auront-ils une vraie discussion sur les options pour son avenir ?

Avez-vous une chanson préférée jusqu’à présent? Lequel a vos orteils tapant?

Saviez-vous qu’Apple TV+ a publié des versions vidéo individuelles des chansons sur YouTube ? Sérieusement. Allez vérifier.

De plus, ICYMI, TV Fanatic a eu l’occasion d’interviewer Cinco Paul (créateur) et Cecily Strong (Melissa), ainsi que Dove Cameron (Betsy) et Aaron Tveit (Danny) et Barry Sonnenfeld (réalisateur) lors d’une récente journée de presse. . Restez à l’écoute pour encore plus d’interviews avec les membres de la distribution!

