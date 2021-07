Schmigadoon ! est, en théorie, pour les gens qui aiment les comédies musicales. La série limitée, qui diffuse désormais deux des six épisodes éventuels sur Apple TV +, est présentée comme un hommage aux spectaculaires des années 1940. Il livre principalement. Mettant en vedette Keegan-Michael Key et Cecily Strong en tant que couple new-yorkais qui se retrouve piégé dans une mystérieuse ville rurale propice aux chants de groupe, la prémisse même de la série est un riff sur Brigadoon, la production écossaise de Lerner et Loewe qui a fait ses débuts en 1947. En seulement trois heures, les cocréateurs Ken Daurio et Cinco Paul tissent une riche tapisserie de références, dont The Music Man, Oklahoma !, The Sound of Music, Guys and Dolls, South Pacific, Camelot, etc. C’est une herbe à chat pour les nerds du théâtre musical – et, on pourrait aussi le supposer, un anathème pour l’aversion au théâtre musical.

En tant que personne faisant moi-même partie de cette catégorie, Schmigadoon ! devrait être autant un cauchemar pour moi que pour Key’s Josh, qui est tellement rebuté par le genre – “Les gens ne font pas que chanter dans la vraie vie!” – que Strong’s Melissa doit se faufiler une nouvelle fois Singin’ in the Pluie quand il s’endort. Mais c’est la présence même de Josh et le scepticisme qu’il représente qui fait Schmigadoon ! travailler pour un public plus large que ceux qui peuvent fredonner “Shipoopi” avec un visage impassible. C’est parce que Schmigadoon ! n’est pas une comédie musicale simple, mais plutôt une douce parodie qui parodie les bizarreries et les défauts de son médium tout en racontant sa propre histoire simple. (Un lutin joué par Martin Short informe Josh et Melissa qu’ils ne peuvent pas quitter la ville du même nom tant qu’ils n’auront pas trouvé le « vrai amour », quoi que cela signifie.) C’est, en bref, une méta-musicale, qui ajoute juste assez acide pour couper à travers la douceur douloureuse des plaids pastel et des joueurs d’ensemble aux joues de pomme.

Schmigadoon ! invente à peine l’idée d’une parodie musicale. En adaptant Monty Python et le Saint Graal à la scène, Spamalot de 2005 pouvait faire un pied de nez à la comédie musicale Camelot aussi bien qu’à la mythique. À la télévision, le tube culte Galavant—diffusé sur ABC et créé par Dan Fogelman de This Is Us—a apporté la sensation Spamalot en 2015, lorsque les réseaux devenaient juste assez aventureux pour mettre des moines chanteurs aux heures de grande écoute. (Bien que pas assez aventureux pour soutenir l’émission pendant plus de deux saisons.) La même année, Rachel Bloom et Aline Brosh McKenna ont lancé Crazy Ex-Girlfriend, une émission qui mettait en scène la santé mentale de son protagoniste avec une série de numéros originaux coécrits. par le nominé aux Oscars Adam Schlesinger. Plutôt que de se concentrer sur un seul texte source, Crazy Ex-Girlfriend emprunte librement à toutes les parties du canon pop, qu’il s’agisse de retours en arrière classiques comme Fiddler on the Roof ou d’une piste EDM à part entière.

Ces riffs sur la comédie musicale ne condescendent pas à leurs ancêtres ; l’effort qu’il faut pour écrire et interpréter une chanson originale ne peut être entièrement dû à l’ironie. Mais ils font preuve d’une conscience de soi qui permet au spectateur réticent de savoir qu’il n’est pas le seul à hésiter à prendre le fantasme pour argent comptant. La comédie musicale est une catégorie en soi, de Tom Lehrer à “Weird Al” Yankovic à Bo Burnham, mais lorsqu’elle est renforcée par une histoire et une structure étendue, elle se transforme en une classification encore plus étroite. Inside spécial de Burnham, du début de cette année, a un arc narratif et un thème unificateur qui le rapprochent aussi près de son long métrage scénarisé Eighth Grade que ses précédentes performances en direct comme quoi. et rendre heureux. Pour chaque morceau autonome comme « Comment fonctionne le monde », un coup d’œil dans des émissions pour enfants pleines d’entrain, il y a un crescendo en flèche comme « All Eyes on Me ». Le cynisme de l’un aide à compenser, ou du moins à jeter les bases, pour le sérieux de l’autre.

Le sérieux est exactement ce qui peut rendre les comédies musicales si difficiles à vendre, parfois littéralement. Dans les hauteurs, l’adaptation par Jon M. Chu du hit pré-Hamilton de Lin-Manuel Miranda, était censée être un retour triomphal post-pandémique au multiplex; au lieu de cela, il a sous-performé les attentes. Alors que certains ont attribué le résultat décevant à la sortie simultanée du film sur HBO Max, la faible participation pourrait également s’expliquer par le fait que le public n’est pas particulièrement attiré par le concept : une comédie musicale sans la reconnaissance du nom du prochain West Side Story de Steven Spielberg, ou de l’air du temps. -le pouvoir changeant de Hamilton. (Même la version filmée d’Hamilton avait une sortie en streaming, qui a suscité des inscriptions pour Disney + et charmé les électeurs Emmy, mais ne se traduit pas de manière transparente par un succès au box-office.)

Schmigadoon ! est sérieux là où ça compte, surtout quand il s’agit de l’histoire plus large de la relation difficile de Josh et Melissa. La série propose une vision douce et non conventionnelle de l’engagement à long terme : “Ce n’est probablement pas quelque chose que vous trouvez”, dit le personnage réprimé de Fred Armisen à propos du véritable amour. “C’est probablement quelque chose que vous faites.” Mais il le fait aussi en amenant patiemment le spectateur dans le réalisme magique des comédies musicales, comme Melissa le fait pour Josh. « C’est ainsi que fonctionnent les comédies musicales », lui dit-elle. « Quand tu es trop émotif pour parler, tu chantes. Quand tu es trop émotif pour chanter, tu danses. Schmigadoon ! s’accommode aussi volontiers des défauts moins subjectifs de ses influences. “Les femmes étaient tellement souscrites dans les premières comédies musicales”, soupire Melissa alors qu’un groupe de jeunes filles se pâme sur un ring.

Daurio et Paul sont des partenaires de longue date dont le CV (Despicable Me, Horton Hears a Who !, The Secret Life of Pets) contient principalement des films d’animation. Même s’ils n’étaient pas de fervents fans de théâtre bien avant d’avoir connu le succès à Hollywood, il existe une lignée traçable des Minions bavards de Moi, moche et méchant aux habitants bavardants de Schmigadoon ! (bien que Schmigadoon ! ne soit pas exactement pour les enfants ; Melissa rappelle un prétendant elle a « cette chose magique appelée un DIU »). L’animation et les comédies musicales sont deux façons d’apporter des émotions internes au monde extérieur. Tout comme Crazy Ex-Girlfriend parlait du mythe selon lequel l’amour vous sauvera, ou Inside parlait de lutter pour se connecter avec un monde auquel vous ne pouvez ni accéder ni comprendre, Schmigadoon ! consiste à essayer de dire si une relation a fait long feu parce qu’elle est mauvaise ou si elle est mauvaise parce que le couple l’a laissée filer. Il brise juste le quatrième mur pour arriver à sa réponse.

En personne, le théâtre musical nécessite un brusque changement de perspective. Un moment, un acteur n’est qu’une autre personne dans une pièce, de la même taille et de la même échelle que tout le monde ; le suivant, ils chantent des notes aiguës comme si c’était une façon typique de communiquer. Au cinéma et à la télévision, il existe une hypothèse intégrée selon laquelle ce que nous regardons est fabriqué, laissant une marge de manœuvre pour repousser les limites et commenter ce qui est, en son cœur, une entreprise intrinsèquement absurde. Schmigadoon ! et son genre se penche sur l’artifice de tout cela, donnant aux téléspectateurs la permission de les accompagner. Josh et Melissa ne sont peut-être pas à Schmigadoon de leur propre gré, mais il ne faut pas longtemps avant qu’ils ne chantent leurs propres chansons.

