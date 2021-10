Scholes affirme que Klopp sera extatique après avoir remporté le retour de Man Utd

Paul Scholes a affirmé que Jurgen Klopp «se frotterait les mains» après avoir fait exploser Manchester United malgré sa victoire critique contre Atalanta.

Manchester United est revenu de 2-0 pour remporter une victoire vitale 3-2 en Ligue des champions. Les joueurs de United étaient visiblement ravis lorsque le coup de sifflet final a retenti, mais l’ambiance était plutôt plus calme dans le studio BT Sport,

La légende des Diables rouges Scholes travaillait en tant qu’expert sur le match et était consterné par ce qu’il a vu en première mi-temps.

United traînait deux buts avant la mi-temps, et Scholes a affirmé que les équipes d’élite que United affrontera bientôt dans la ligue auraient été « hors de vue » si leur performance en première mi-temps avait été reproduite.

« J’ai dit que cela aurait pu se passer dans les deux sens, mais vous savez quoi, je reçois toute l’excitation de United avec la façon dont ils jouent. Mais cette première mi-temps, je n’ai tout simplement pas apprécié », a déclaré Scholes sur BT Sport (via l’Express).

«Je pense que la première mi-temps m’a dégoûté de la seconde mi-temps en toute honnêteté. Je pense que si United jouait une meilleure équipe, cela aurait été hors de vue

«Ils jouaient contre l’Atalanta avec cinq joueurs manquants, un défenseur qui a dû sortir à la mi-temps.

«Et super, je reçois toute l’excitation, l’envie, toutes les chances créées, mais il y avait quelque chose à ce sujet que je n’ai tout simplement pas apprécié.

« La première mi-temps m’a semblé inquiétante, ils avaient l’air de tout sauf d’une équipe. Il manquait juste d’unité.

«C’était six joueurs – c’était les quatre arrières, les deux tenants du milieu de terrain et les autres. C’est pour moi un signe inquiétant.

« Peuvent-ils aller jouer contre Liverpool comme ça ? Jamais en un million d’années. Peuvent-ils aller jouer contre Manchester City comme ça ? Pouvez-vous aller jouer contre une meilleure équipe en Ligue des champions comme ça ?

« Je ne veux pas ressembler à un fêtard, c’était une bonne soirée pour les fans et un grand retour avec de très bons buts et Cristiano était à nouveau le grand héros nous remportant le match.

« Mais cette première mi-temps a été une préoccupation majeure pour moi. »

Scholes a également affirmé que le patron des Reds, Jurgen Klopp, «se frotterait les mains» en regardant l’affichage décousu de United en première mi-temps. United affrontera Liverpool en Premier League dimanche.

« Cette première mi-temps m’a marqué », a poursuivi Scholes. « Si vous jouez contre des joueurs de qualité, vous n’avez aucun moyen de gagner ce match. Aucune chance.

« Ole jouera-t-il de cette façon dimanche contre Liverpool ? Allez faire ça dimanche et voyez ce qui se passe. Jurgen Klopp à la maison se frottera les mains. »

Solskjaer a peu de chances de voir la saison à Manchester United

Maguire en a marre d’encaisser le même type de buts

Pendant ce temps, le capitaine de United, Harry Maguire, a insisté à deux reprises pour que son équipe s’améliore dans la défense des coups de pied arrêtés.

« La première mi-temps, nous avons encaissé deux mauvais buts », a-t-il déclaré à BT Sport. « Deux grands moments dans le match.

« Pour le premier, ils nous ont rattrapés et pour le second, c’est un set-play que nous ne devrions pas concéder. Nous nous sommes créés beaucoup d’occasions en première mi-temps, nous savions donc à la mi-temps que le prochain but serait crucial.

«Nous avons obtenu les buts dont nous avions besoin et que nous méritions et je pense que nous méritions la victoire à la fin. Oui, nous avons rendu les choses difficiles, mais c’est une énorme victoire au final. »

Maguire a de nouveau fait référence aux buts concédés par United plus tard dans son interview, ajoutant : « Nous avions deux buts de retard et nous devons nous affiner avec cela. Mais nous avons eu beaucoup d’occasions. je pense que Marcus [Rashford] eu deux tête-à-tête en première mi-temps.

«Nous travaillons dur pour être plus solides, mais il s’agit de gagner et les trois ou quatre derniers matchs, nous avons concédé trop de coups de pied arrêtés. Ce sont de belles marges mais nous devons faire mieux. Nous avons fait preuve d’une grande complicité. Nous avons été applaudis à la mi-temps par certains de ces fans et ils nous ont donné la conviction dont nous avions besoin. »

