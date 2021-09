Scholes blâme Man Utd sur Lingard, les incendies visent carrément Solskjaer

in

Paul Scholes estime que la tactique du manager Ole Gunnar Solskjaer n’a pas aidé Manchester United lors de sa défaite 2-1 contre les Young Boys.

Les Diables rouges ont obtenu leur phase de groupes de la Ligue des champions la campagne démarre du pire possible mardi. Malgré avoir pris la tête grâce à Cristiano Ronaldo, Aaron Wan-Bissaka a ensuite vu rouge.

La perte d’un homme a ensuite changé la donne, les Young Boys suisses égalisant après 66 minutes.

Mais les choses iraient de mal en pis pour United. Remplaçant Jesse Lingard, qui était venu pour Ronaldo, a joué une passe en retrait ratée sur laquelle Jordan Siebatcheu s’est jeté pour marquer.

Lingard était le troisième remplacement sur cinq effectué par Solskjaer dans la nuit. Ailleurs, Jadon Sancho est sorti pour Diogo Dalot suite au rouge de Wan-Bissaka.

Raphael Varane a remplacé Donny van de Beek, tandis que Nemanja Matic et Anthony Martial sont venus plus tard. Selon Scholes, cependant, Solskjaer aurait dû faire entrer Martial dans le match plus tôt que la 89e minute.

« Ce n’est pas un désastre complet. Pas idéal, évidemment, vous aimeriez partir et gagner », a déclaré l’expert à BT Sport.

« Jesse sera déçu, tout vient de l’expulsion en première mi-temps. United était assez à l’aise jusque-là.

«Je pense que United a probablement raté un tour, ils ne pouvaient pas sortir leur moitié tellement ils étaient profonds.

“Je pense qu’il aurait dû apporter plus de rythme plus tôt à Martial ou [Mason] Greenwood, ils ne l’ont pas fait et ils ont payé le prix ultime.

Ce n’est cependant pas la première expérience de ce genre de United dans leur mémoire européenne récente. Ils ont perdu de la même manière qu’Istanbul Basaksehir en Ligue des champions la saison dernière.

À cette occasion, ils ont d’abord été battus par le but de l’échappée bizarre de Demba Ba, puis ont perdu 2-1.

Ferdinand met en garde Solskjaer contre les familiarités de Man Utd

« C’est encore Basaksheir. Nous étions ici la saison dernière et regrettons les erreurs », a ajouté Rio Ferdinand.

« C’est une grosse erreur en fin de match de Jesse qui a très bien fait ce week-end. [It] va juste pour montrer où que vous alliez en Europe, c’est difficile.

« Vous devez être sur votre jeu. Il faut être à l’écoute mentalement.

« Oui, ils ont bien commencé et une décision dans le jeu peut le changer. C’était une mauvaise touche, un mauvais tacle puis le jeu a complètement basculé. »

Homme Utd de retour à l’action dimanche face à West Ham à Londres.

