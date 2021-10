Scholes nomme les gagnants probables de Prem et fixe un calendrier pour la gloire du titre de Man Utd

L’ancienne star de Manchester United, Paul Scholes, n’évalue pas les chances de son ancienne équipe de remporter le titre de Premier League et estime qu’il n’y a que deux équipes capables de soulever le trophée.

Cette saison a été présentée comme l’une des courses les plus proches depuis des années et c’est ainsi que les choses ont commencé. Chelsea occupe la tête du classement et est le seul club à avoir remporté cinq de ses sept premiers matchs de haut niveau. Liverpool n’est qu’à un point derrière quatre clubs avec 14 points.

Manchester City et Manchester United en font partie, Everton et Brighton complétant le quatuor. L’arrivée de Cristiano Ronaldo a incité quelques experts à suggérer que les Diables rouges pourraient contester les honneurs.

Ils n’ont plus remporté le titre depuis la campagne 2012-2013 car Sir Alex Ferguson a terminé son mandat avec style. City est favori pour défendre son titre tandis que Liverpool a été pressenti pour les pousser jusqu’au bout.

Et Scholes pense que les équipes qui ont fait match nul 2-2 avant la pause internationale sont celles à rattraper.

« Je pense que c’est entre Liverpool et Manchester City, je pense qu’il y a trois grandes équipes [including Chelsea]», a-t-il déclaré sur le forum Overlap de Sky Sports. « United ne s’est pas effondré, mais c’est très tôt.

«Je pense juste que City et Liverpool, en regardant ce match, la qualité était tellement élevée. Je ne vois tout simplement aucune autre équipe se rapprocher d’eux.

Scholes envisage l’élan de United

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a connu une superbe ouverture de saison, avec quatre victoires et un nul lors des cinq premiers matches. Mais ils ont trébuché lors de leurs deux dernières sorties, s’inclinant à domicile contre Aston Villa avant de faire match nul 1-1 avec Everton.

Le tacticien norvégien a été critiqué pour ne pas avoir lancé Ronaldo contre les Toffees. Et il semble probable que le skipper portugais obtiendra le feu vert contre Leicester City samedi.

United pourrait bien encore avoir son mot à dire dans les procédures ce mandat. Mais Scholes pense que c’est loin plus susceptibles de contester dans un proche avenir.

« Pour Olé [Gunnar Solskjaer] cette saison, vous devez les sentir venir, avec City quand ils ont remporté la ligue il y a 10 ans, ils mettaient la pression sur les équipes, vous les sentiez venir », a-t-il ajouté.

« Avec Liverpool, vous les avez également sentis venir, je pense qu’ils ont perdu un point contre City ou quelque chose du genre.

« Je pense que cette saison, ce qui serait acceptable [for United] c’est juste sentir cette équipe arriver comme Liverpool et City l’ont fait.

