Scholes ravage la «tromperie» de Greenwood et affirme avoir «ruiné» Man Utd

La légende de Manchester United, Paul Scholes, a donné à Mason Greenwood les deux barils après leur 5-0 contre Liverpool, accusant l’attaquant d’avoir « presque trompé » ses coéquipiers pour le premier but.

Manchester United a subi dimanche l’une des défaites les plus humiliantes de son illustre histoire en s’inclinant 5-0 face à Liverpool. Les Reds étaient cliniques en attaque, mais plusieurs de leurs buts provenaient directement d’erreurs de United.

L’indécision entre Harry Maguire et Luke Shaw a contribué au but de Diogo Jota, tandis que Paul Pogba a été dépossédé dans une zone dangereuse menant au coup du chapeau de Mohamed Salah.

Mais c’est le premier but qui a fait réagir la légende de United Scholes avec la plus grande colère.

Une presse tiède a été facilement contournée par Liverpool, Greenwood puis Aaron Wan-Bissaka n’ayant pas exercé la pression nécessaire.

Et s’adressant aux productions de la Premier League dans les retombées d’après-match (via le Mirror), Scholes a visé spécifiquement Greenwood.

Scholes a décrit la presse symbolique de Greenwood comme « presque tricherie ». De plus, il a affirmé que le jeune avait « ruiné toute l’équipe » avec ses efforts insuffisants.

« Tactiquement, c’était mauvais aujourd’hui, vraiment mauvais », a déclaré Scholes – qui avait a prédit que United aurait du mal mercredi soir.

«Mais d’un autre côté, les joueurs doivent également avoir une sorte de bon sens. Tu penses à Mason [Greenwood] dans ce premier cas, le faire fermer, c’était presque de la triche.

«Il savait qu’il n’allait pas récupérer le ballon et il savait qu’il semblait qu’il allait le fermer, mais il savait qu’il allait simplement le passer et il ne peut rien faire.

«C’est presque une façon de tricherie de sprinter vers lui. Ils le dépassent et puis il fait un petit pas en arrière parce qu’il s’est dit : « J’ai fait ma part ».

« Mais il n’a pas fait sa part, il a ruiné toute l’équipe, toute l’équipe est sortie de position, [Aaron] Wan-Bissaka doit sortir, [Victor] Lindelof finit à l’arrière droit, puis il y a tout l’espace au milieu.

« Tout d’un coup, Mason ne faisant pas son travail correctement, l’équipe attaquant, Salah a joué Keita, il aurait pu jouer Alexander-Arnold, il aurait pu jouer Robertson.

« C’était ridicule la façon dont cela s’est passé, parfois les joueurs doivent utiliser leur bon sens. »

Lingard clarifie l’échange avec un fan en colère de Man Utd

Pendant ce temps, Jesse Lingard a expliqué son échange sur la ligne de touche avec les fans de Manchester United lors de la défaite 5-0 à domicile dimanche contre Liverpool.

Les fans de United ont hué les hôtes à la mi-temps alors que Liverpool menait déjà 4-0. Des centaines ont décidé de quitter Old Trafford, mais la majorité a choisi de rester et de prolonger leur agonie. Et Lingard était la cible malavisée de certains fans de United alors qu’il s’échauffait près du tunnel.

Lingard, qui n’a pas encore commencé un match en Premier League cette saison, était un remplaçant inutilisé dimanche. Les fans en colère ont quand même dit au joueur de 28 ans de « travailler plus dur » pendant la défaite.

Lingard, Paul Pogba et Diogo Dalot s’échauffaient en première mi-temps lorsque le premier a été crié par les fans de United. Le milieu de terrain s’est tourné vers eux et leur a répondu : « Je ne suis même pas sur le terrain !

Et après le match, Lingard a clarifié exactement ce qui avait été dit. S’exprimant sur Twitter, il a déclaré : « Ce n’était pas de l’abus !

« Il a dit ‘travaillez plus dur’ comme si je ne le faisais pas déjà jour après jour ! Et j’ai dit: ‘Je ne suis même pas sur le terrain.’ Fin de!! »

