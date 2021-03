Scholes reléguerait De Gea au banc

19/03/2021 Activé à 16:59 CET



La paternité de De Gea fait du bien à Dean Henderson. Le gardien espagnol a été père et son absence est occupée par l’Anglais, qui a gagné tous les éloges de l’environnement du «diable rouge». United a eu un problème de gardien de but béni depuis le retour de Henderson de son affectation à Sheffield United, où il est devenu l’un des meilleurs gardiens de but du premier ministre.

Maintenant, sans De Gea, il montre qu’il peut aussi être dans un but qui devient aussi grand que Old Trafford. Le débat entre les deux est là et nous verrons ce qui se passe lorsque l’Espagnol est déjà avec l’équipe. Pour l’instant, Scholes, le légendaire ancien footballeur anglais de United, est séduit par l’idée de continuer à voir Henderson comme un partant. Le mérite fait.

« Je pensais que De Gea avait eu la chance de conserver le titre après le match contre Everton. Là, il a commis quelques erreurs, et avant et après ce match, il y avait aussi de petites choses, pas de grosses erreurs, mais Je me sens plus en confiance avec Henderson sous les bâtons. Je suis un peu plus détendu. Je ne licencie pas De Gea. C’est un gardien brillant et il peut toujours revenir si Henderson ne saisit pas sa chance, mais pour le moment, je pense qu’il est temps de lui donner une chance », a-t-il déclaré.