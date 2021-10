Scholes sauvage un homme de Man Utd et se demande s’il jouera à nouveau pour Solskjaer

Paul Scholes s’est demandé si Paul Pogba serait à nouveau vu dans un maillot de Manchester United tandis qu’Ole Gunnar Solskjaer est le manager après son émission d’horreur dimanche.

Pogba était un remplaçant à la mi-temps avec son équipe 4-0 à Liverpool. Mais le milieu de terrain français n’a pas réussi à stabiliser le navire United et a plutôt été pris en possession de Mo Salah pour marquer son triplé. Et cela a empiré au bout de 60 minutes lorsque son défi par-dessus le ballon sur Naby Keita a finalement été puni d’un carton rouge. dans le revers 5-0.

Selon Scholes, United « ne manquera de rien » si Pogba ne joue pas à nouveau dans le rouge de United.

Cependant, il n’y a eu aucune indication de Solskjaer auparavant qu’il est prêt à laisser Pogba partir.

En fait, Solskjaer a ouvertement déclaré son désir de garder le joueur de 28 ans au club. Et des pourparlers seraient en cours concernant une éventuelle prolongation de contrat avec l’accord du milieu de terrain qui expirera en juin 2022.

Des rumeurs de transfert ont de nouveau émergé avec Pogba disponible pour signer un accord de pré-contrat en janvier avec des clubs étrangers.

Scholes pense cependant que cela suffit et que le temps de Pogba à Old Trafford devrait prendre fin.

Il a déclaré à Premier League Productions: « Paul Pogba entrant sur le terrain à la mi-temps pour essayer d’aider l’équipe et peut-être obtenir un peu de respectabilité, essaie de se tenir sur le ballon, essaie de montrer à quel point il est fort au milieu de la pitch… donne le but.

« Puis plus tard, vous êtes expulsé avec un tacle ridicule, maintenant vous êtes mené 5-0 avec 10 hommes. Il faudrait penser que si Ole est toujours manager là-bas, reverrons-nous Pogba sous un maillot United ?

« Il a causé du chaos au cours des deux dernières années. Tout le monde sait quel talent il est. Tout le monde lui fait confiance, chaque manager lui fait confiance, a essayé de lui donner sa tête et de le laisser être le joueur qu’il a été.

«Mais avec toute l’agitation, ne pas signer son contrat, presque rançonner le club. Et puis il arrive et fait quelque chose comme ça. Ce n’est pas la faute d’Ole, ne vous méprenez pas. Mais c’est en partie cela qui résume presque la performance de United aujourd’hui.

Scholes pointe des tactiques

« Regardez, il jouera probablement [again] a remporté le? Mais je ne pense pas qu’ils manqueront quoi que ce soit s’il ne le fait pas. Il a eu de nombreuses occasions, il n’arrête pas de dire qu’il manque de régularité, mais c’est juste [a lack of] discipline et manque de respect pour votre manager et vos coéquipiers, ce qu’il a fait aujourd’hui.

Scholes a refusé d’attribuer la défaite à un manque d’effort, au lieu de cela, il a souligné la tactique de United.

« Dire une journée décevante serait un euphémisme », a ajouté Scholes.

« Je pense que nous réalisons tous que cela a été difficile, je pense juste que le manager a été pris dans l’émotion du retour [against Atalanta] le mercredi soir. Nous revenons toujours à ce match, mais vous n’allez jamais faire ça contre Liverpool. Ils ont trop de qualité.

« Je ne pense pas que ce soit un manque d’effort. Je pense que tactiquement, ils ont été mis en place de manière à ce que cela puisse arriver et, malheureusement, cela s’est produit.

