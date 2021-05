‘School Of Rock’ ouvre sa première école en Europe

Ecole du rock, le leader de l’éducation musicale basée sur la performance, a annoncé l’ouverture de sa première école à Madrid, en Espagne, première entrée en Europe pour la franchise. Paulo Portela, Ecole du rockLe master franchisé de la société au Brésil, en Espagne et au Portugal ouvrira 28 écoles dans toute l’Espagne et le Portugal au cours des 10 prochaines années.

“Nous sommes ravis pour Ecole du rock d’avoir une présence en Europe et d’aider à soutenir la prochaine génération d’artistes », a déclaré Rob Price, PDG de Ecole du rock. “Paulo Portela a déjà eu un impact si positif sur les étudiants au Brésil, et avec son dévouement à la Ecole du rock marque, il est la personne idéale pour mener cette expansion à travers l’Espagne et le Portugal. “

La nouvelle école, située à Pozuelo de Alarcón, appartiendra à Luigi Lubelli, son épouse Cristina Fernández et ses frères Ange, Marcos et Alfonso.

“Il s’agit de la première des 20 écoles dont l’ouverture est prévue prochainement en Espagne. Nous sommes ravis de l’impact Ecole du rock aura en Espagne et en Europe des familles », dit Fernando Augusto, PDG de Ecole du rock Espagne et partenaire du holding brésilien, espagnol et portugais.

“Nous avons choisi de lancer Ecole du rock car il offre la possibilité à la fois de gérer une entreprise attrayante et de vraiment faire une différence dans la vie des enfants et des adultes “, a déclaré Luigi Lubelli. “Nous sommes ravis d’apporter ce programme d’éducation musicale basé sur la performance en Espagne.”

Le lancement de l’école de Madrid marque le 15e pays ouvert ou en développement pour Ecole du rock. Il existe actuellement 291 Ecole du rock sites ouverts et opérant dans 11 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, le Pérou, le Chili, l’Afrique du Sud, l’Australie, les Philippines, le Paraguay et l’Espagne. Ecole du rock ouvrira des sites à Taiwan, en Irlande, en Colombie et au Portugal plus tard cette année.

Ecole du rock offre aux étudiants de tous âges un environnement d’apprentissage passionnant et engageant pour prendre des cours de guitare, des cours de batterie, des cours de basse, des cours de clavier et des cours de chant. Puisant dans tous les styles de rock and roll, Ecole du rock les élèves apprennent la théorie et les techniques via des chansons d’artistes légendaires tels que Aretha Franklin, Lenny Kravitz et LED ZEPPELIN. Grâce à l’approche d’apprentissage basée sur la performance brevetée de l’école, les étudiants du monde entier ont acquis des compétences instrumentales supérieures et une confiance en soi sur la grande scène, certains passant à des contrats d’enregistrement et des plates-formes plus grandes telles que “Idole américaine”, “La voix” et Broadway.

Pour plus d’informations sur Ecole du rock, visitez www.SchoolofRock.com.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).