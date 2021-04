Schroder et Davis sauvent les Lakers dans un nouveau jeu sans Gasol

27/04/2021 à 09h08 CEST

La base allemande Dennis Schroder a marqué 13 des 21 points au quatrième quart, le pivot Anthony Davis ajouté 18 points et huit rebonds qui ont permis Les Lakers de Los Angeles émergent dans la quatrième période du match qu’ils ont remporté des visiteurs 103-114 à l’Orlando Magic.

Avec une course défavorable de 80-79 après un troisième quart-temps lent, l’infraction de la Lakers est venu à la vie tard pour mettre fin à sa séquence de trois défaites consécutives.

Les Lakers ont battu Orlando 23-35 en quatrième période, améliorant à 19-12 la marque dans les matchs disputés à l’extérieur du Staples Center et 9-20 dans ceux qui étaient en retard sur le tableau de bord après trois quarts.

Le pivot de réserve Montrezl Harrell il a marqué 18 points avec les Lakers, qui avaient 54 pour cent de tir sur le terrain et fait 11 3 points.

Le centre André Drummond, qui a continué à prendre le départ, a contribué un double-double de 13 points et 11 rebonds avec les Lakers, tandis que l’Espagnol Marc Gasol n’a eu aucune minute de jeu en raison d’une décision de l’entraîneur Frank Vogel.

Une fois de plus, le pivot a été laissé sans jouer avec la franchise de Los Angeles et n’a participé qu’à trois des 10 derniers matchs des Lakers.

Davis, qui jouait son troisième match après avoir raté 30 en raison d’un mollet droit tendu, a réussi huit des 15 tirs du terrain en 31 minutes.

Vogel a déclaré avant le match que Davis n’était plus sous une restriction de minute.

Les avant-toits Chuma okeke il a marqué 18 points et converti un dunk spectaculaire sur Drummond au premier quart. L’attaquant Gary Harris avait 17 points pour Orlado, qui a perdu six de suite et 25 des 30 derniers matchs.

L’assistant Tyrone Corbin il était l’entraîneur par intérim du Magic pour le deuxième match consécutif.

Samedi dernier, l’entraîneur Steve Clifford testé positif au Covid-19, bien qu’il ait déclaré ne présenter aucun symptôme.