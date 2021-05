Schuchat, commandant en second du CDC, démissionne, rapporte qu’elle s’est affrontée avec le directeur Walensky ⋆ .

Anne Schuchat, directrice adjointe des Centers for Disease Control and Prevention, prévoit de démissionner de son poste cet été après des affrontements signalés avec la directrice de l’agence, Rochelle Walensky.

Le départ de Schuchat, médecin et ancien contre-amiral de la marine, marquerait le départ du deuxième haut fonctionnaire de l’agence depuis la prise de fonction du président Biden – et au milieu d’un examen public minutieux de sa gestion du coronavirus, en particulier des directives changeantes sur le port du masque.

Le Dr Nancy Messonnier a quitté la semaine dernière en tant que directeur de l’agence de son Centre national de l’immunisation et des maladies.

Schuchat s’est heurté à Walensky ces derniers mois, selon un rapport de Politico, basé sur des sources proches du dossier.

On ne sait pas ce qui a déclenché les prétendus différends. Mais Schuchat était prétendument en lice pour devenir directeur du CDC pour l’administration Biden avant que le poste ne revienne à Walensky.

Schuchat, 61 ans, a déclaré dans un communiqué qu’elle prévoyait de partir pour «laisser plus de temps aux passions créatives» et qu’elle avait «le plus grand respect et confiance dans la direction et le personnel du CDC».

Walensky a déclaré en réponse à l’annonce de la retraite: «J’ai une immense gratitude pour le leadership et les contributions du Dr Schuchat pendant trois décennies et pendant cette période très difficile pour notre pays.

Schuchat, qui occupe le poste de commandant en second de l’agence depuis 2015, a été l’un des premiers responsables de la santé aux États-Unis à avoir sonné l’alarme concernant le coronavirus au début de 2020.

