Schuh lance un sac fourre-tout caritatif pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020

Pour célébrer les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020, Schuh a sorti un sac fourre-tout créé en collaboration avec son partenaire caritatif, Shape Arts.

Conçu par les artistes Kirkwood Brothers, chaque sac vendu aidera à collecter des fonds pour soutenir la British Paralympic Association (BPA) et Shape Arts.

Le travail des frères Jonny et Jordan se concentre sur la neurodiversité et la santé mentale dans le but de dissiper les stéréotypes.

20 000 sacs ont été produits et sont désormais disponibles en ligne et en magasin, dont 100 % des bénéfices sont partagés entre le BPA et Shape Arts.

Avec le report des Jeux paralympiques de l’année dernière en raison de Covid-19, Schuh a déclaré qu’il reconnaissait l’opportunité d’apporter son soutien et de créer le sac fourre-tout en édition limitée pour générer un don significatif aux deux organismes de bienfaisance.

Ayant déjà travaillé aux côtés des frères, Schuh a demandé au couple de créer une œuvre d’art qui signifie l’importance des jeux et de donner à la communauté schuh l’occasion de célébrer et de soutenir l’Association paralympique britannique.

“Le design est destiné à capturer tout sur les jeux”, ont déclaré les frères Kirkwood.

“C’est basé sur d’anciennes gravures sur bois japonaises car les jeux de cette année seront basés à Tokyo, avec les couleurs venant aussi de là.”

Shape Arts est une organisation artistique dirigée par des personnes handicapées qui s’efforce d’améliorer l’accès à la culture pour les personnes handicapées en offrant des opportunités aux artistes handicapés, en formant les institutions culturelles à être plus ouvertes aux personnes handicapées et en organisant des programmes participatifs d’art et de développement.

Schuh s’est associé pour la première fois à Shape Arts en août 2020, travaillant avec eux en tant que partenaire de Schuh pour l’égalité des personnes handicapées afin de sensibiliser en permanence la gamme de talents de l’association et leur travail avec la communauté des personnes handicapées via la plate-forme de Schuh.

