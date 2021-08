Schumacher “à cinq minutes” du début des qualifications après un crash · .

Mick Schumacher a félicité son équipe Haas pour avoir failli réparer sa voiture à temps pour lui permettre de participer aux qualifications pour le Grand Prix de Hongrie.

Le pilote Haas a percuté une barrière au virage 11 lors des derniers essais, endommageant gravement sa voiture. Schumacher, qui a également raté les qualifications à Monaco après une chute aux essais, a déclaré que l’équipe avait presque terminé le travail à temps.

“Malheureusement, la façon dont j’ai heurté le mur a rendu les choses très compliquées pour nous de le réparer par la suite”, a-t-il expliqué. « Donc, encore une fois, je pense que c’est un moment très malheureux parce que nous avons encore raté les qualifications.

«Mais je suis très, très fier de la façon dont l’équipe a réussi à se rapprocher. Je pense que nous étions à environ cinq à dix minutes de la sortie de la voiture.

Si la Q1 avait été retardée par un drapeau rouge, comme l’a été la Q2, Schumacher a déclaré qu’il aurait pu se joindre à nous. “

Schumacher a déclaré qu’une combinaison de températures élevées des ailes et des pneus avait contribué à l’accident. “Toute la situation a commencé en fait dans le virage sept, où la sortie était déjà assez limitée avec le patinage des roues, ce qui dans ce cas surchauffe la surface”, a-t-il expliqué.

La voiture de Schumacher a été lourdement endommagée dans l’accident. [turn] neuf dans un endroit difficile déjà avec l’arrière étant assez à la limite. Mais, [turn] neuf J’ai en quelque sorte compris parce que c’était un endroit où j’avais l’habitude de prendre des photos tout le week-end, alors j’étais en quelque sorte prêt à contrer cela.

“En entrant dans le virage 11, nous tournons presque à plat, et à ce moment-là, quand l’arrière est parti, j’étais plutôt un passager.”

Il a admis que le changement d’équilibre au coin l’avait pris par surprise.

« Ce qui est un peu difficile cette année, c’est que notre voiture semble être assez affectée par les conditions de vent et aussi par la surchauffe de surface, ce qui s’ajoute, je pense, à ce qui s’est passé en FP3 aujourd’hui. Par exemple, le virage 11 n’a jamais été un problème particulier pour moi tout au long du week-end, donc cela m’a un peu pris au dépourvu que j’ai perdu l’arrière dans ce virage.

“Mais évidemment en regardant, en regardant les données et tout, il semble que les conditions de vent et la surchauffe de la surface aient augmenté un peu plus par rapport à la course précédente, également à cause de la température de la piste si élevée.”

