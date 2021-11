Au sommaire : Mick Schumacher a déclaré que les espoirs de Haas d’un retour en Q2 avaient été anéantis lors des qualifications à Interlagos.

Schumacher : « j’espère que l’année prochaine nous serons bien mieux préparés » Mick Schumacher a raté une place en Q2 par sept dixièmes de seconde. Le meilleur tour du pilote Haas en Q1 a été supprimé en raison d’une infraction aux limites de la piste, et bien que cela ne l’aurait pas fait passer à la prochaine étape des qualifications pour la troisième fois cette année, cela l’aurait amené à moins de cinq millièmes de seconde de Williams de George Russell.

Le tour « se sentait bien », a déclaré Schumacher, mais « malheureusement, nous n’avons pas réussi à sortir de la Q1. Je pense que les espoirs étaient grands que nous [would]. Mais nous vivrons et nous apprendrons de ces week-ends et j’espère que l’année prochaine nous serons bien mieux préparés.

Schumacher a déclaré qu’il pensait que c’était « un cas où tout le monde était tellement comprimé, tout le monde était tellement serré les uns contre les autres. « Malheureusement, peut-être que la voiture a juste ce petit déficit, et il semble que je ne puisse pas vraiment faire la différence cette fois.

« Mais vous savez, nous vivons et nous apprenons. C’est quelque chose de frustrant parce que nous avons quand même réussi à sortir quelque chose de la voiture, ce qui était super. Et donc j’espère que pour la course, nous serons un peu plus proches.

Giovinazzi « n’avait plus qu’un train » de pneus tendres pour la Q2

Antonio Giovinazzi a signé le sixième temps de la Q1 mais n’a pas pu sortir de la Q2. Il a déclaré : « C’était un bon tour en Q1, mais en Q2, nous avons eu un blocage dans le premier virage, avec mes nouveaux trains de pneus, puis le tour était terminé.

« Mais encore demain, nous avons la quali sprint donc nous allons essayer de gagner quelques positions. »

Giovinazzi a déclaré qu’il avait utilisé trop de sets plus tôt dans la session de session. « Nous avons utilisé trois sets en Q1 donc il n’y avait plus rien pour Q2 donc, malheureusement, c’est comme ça. Nous avons tout essayé en Q1 et nous savions donc que nous n’avions qu’un seul set.

Antonelli continue en F4 avec Prema

Le pilote junior de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, pilotera à temps plein en Formule 4 italienne en 2022 avec Prema, après avoir participé à trois manches du championnat avec eux cette année.

Le directeur de l’équipe de Prema, Angelo Rosin, a qualifié le potentiel d’Antonelli de « remarquable » et a déclaré qu’ils « ont hâte de voir ce qu’il sera capable de réaliser à partir de maintenant.

« Les préparations seront primordiales, nous nous concentrons donc pleinement sur le soutien de Kimi alors qu’il perfectionne et affine ses compétences impressionnantes. »

Antonelli a été la recrue la plus rapide dans quatre des courses auxquelles il a participé lors de ses excursions italiennes en F4 en 2021 et est monté sur le podium à trois reprises.

McLaren nommé directeur du développement durable

McLaren Racing a nommé son premier directeur de la durabilité, en plus de devenir signataire de l’engagement des Nations Unies pour le sport pour le climat.

Kim Wilson, anciennement d’EDF Energy, occupera le poste chez McLaren et travaillera sur les questions de développement durable dans l’ensemble du portefeuille de courses de McLaren, qui comprend les entrées IndyCar et Extreme E ainsi que son équipe de Formule 1. Son engagement auprès de l’ONU oblige l’équipe à mesurer, réduire et déclarer ses émissions de gaz à effet de serre et à viser le zéro carbone net d’ici 2040, bien que McLaren elle-même ait déjà annoncé son intention d’atteindre le zéro net dix ans auparavant.

Sentez-vous pour ces pauvres gars et filles dans les équipes de F1 qui travaillent toute la nuit en raison de l’arrivée tardive du fret. Course intermédiaire dans une triple tête brutale (Mexique, Brésil & Qatar). De plus, le casse-tête supplémentaire d’une course de sprint. Santé physique et mentale en danger. – Ben Hunt (@benjhunt) 11 novembre 2021

Les images circulant sur les réseaux sociaux prétendant montrer des changements dans la forme des virages Eau Rouge et Raidillon de Spa pour 2022 ne sont pas authentiques, selon un représentant du circuit. – Keith Collantine (@keithcollantine) 12 novembre 2021

Saviez-vous que la visière d’un conducteur peut être autant un choix personnel que la conception de son casque ? Eh bien, maintenant vous le faites. Tom Clark, l’entraîneur de performance d’@OconEsteban nous explique les tenants et les aboutissants des visières de pilote.#BrazilGP pic.twitter.com/d4SFil1Nye – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 12 novembre 2021

Il y avait des invités spéciaux à Fiorano cet après-midi 👀 Ce fut un plaisir d’avoir Jean Todt, Mattia Binotto et Benedetto Vigna sur la piste pour rencontrer les pilotes #GirlsOnTrack et @WeugMaya cet après-midi 🏎#FDA @fia @fiawim pic.twitter.com/5vDE86TQ6E – FerrariDriverAcademy (@insideFDA) 12 novembre 2021

A couru un champion du monde dans sa propre voiture. Sur une piste que je ne connais pas. Dans le mouillé. J’attends juste que le contrat de pilote de réserve arrive maintenant….. 😅. #formules pic.twitter.com/5JbM6fhFdf – Rory Reid (@MrRoryReid) 11 novembre 2021

Alfa-Sauber 2022 avec Zhou à côté de Bottas (Blick – Allemand)

« Les dés de la nouvelle saison de Formule 1 sont jetés : le Chinois Guanyu Zhou (22 ans) conduira aux côtés du chef d’équipe Valtteri Bottas (32 ans) pour Alfa-Sauber en 2022. »

Trident Motorsport renforce sa présence dans l’élite du sport automobile (Trident)

« À partir de la saison 2022, l’équipe italienne, avec son siège social à Milan et son siège technique à Ossona, ajoutera un programme Championnat d’Europe de Formule Régional by Alpine à son fonctionnement. le Championnat FIA de Formule 2 et le Championnat FIA de Formule 3. »

