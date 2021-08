Schumacher avait plus d’appui que Verstappen après l’accident

in

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a salué la volonté de Max Verstappen de sauver un point avec une voiture gravement endommagée lors du Grand Prix de Hongrie d’hier.

Verstappen a subi de lourds dommages sur le côté droit de sa voiture après que Valtteri Bottas lui ait heurté Lando Norris au début de la course. Il a pu terminer la course en 10e position, remportant le dernier point.

Les dommages ont sérieusement affecté la manipulation du RB16B, a déclaré Verstappen.

“Valtteri a complètement raté son point de freinage et a causé un gros accident”, a-t-il expliqué. « Donc, à partir de là, je n’avais plus le côté droit de la voiture. Tout était parti.

« La voiture était donc extrêmement difficile à conduire. Bien sûr, j’ai tout donné et au moins nous avons pu prendre un point, c’est mieux que rien.

Verstappen a perdu son avance dans la lutte pour le titre contre Lewis Hamilton après avoir pris seulement quatre points lors des deux derniers tours. Il est sorti de la course précédente à Silverstone suite à un contact avec son rival au championnat.

Schumacher s’est battu contre Verstappen « Les deux dernières courses n’ont pas été dans notre sens et ce n’était bien sûr pas de notre faute », a déclaré le pilote Red Bull. “Mais nous devons juste rester concentrés, essayer de l’oublier et regarder vers l’avenir et essayer de nous améliorer.”

Verstappen s’est battu avec Mick Schumacher des queues Haas en route vers la 10e place. Horner soupçonnait que la voiture non endommagée de Schumacher était en meilleur état que celle de son conducteur.

“Je pense que Mick Schumacher avait plus d’appui que Max aujourd’hui”, a déclaré Horner. « Il a poussé son cœur.

« Il a gagné un point. Ce point pourrait être crucial à la fin de l’année.

La conduite de Verstappen et les performances de l’équipe dans les stands ont aidé Red Bull à limiter la perte de points face à Mercedes, a déclaré Horner.

« Les mécaniciens ont également réduit le temps d’arrêt aux stands pour cette année, certainement sur toutes nos montres. Alors on continue à se battre.

“Heureusement, Mercedes a fait un hurlement stratégique aujourd’hui. Fernando Alonso semblait également piloter pour Red Bull. Et les dégâts étaient limités à par rapport à ce qu’ils auraient pu être.

L’aérodynamisme complexe de Red Bull a été détruit dans l’accident du premier tour

