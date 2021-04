Schumacher: C’est une sorte de torture de conduire à l’arrière

Mick Schumacher, fils de la légende de la Formule 1 Michael Schumacher ainsi que Champion de Formule 3 et de Formule 2, le trouve torturé en course à l’arrière du peloton avec un bien en dessous du par Haas et il n’est qu’à deux courses de sa carrière dans l’élite. .

Pause pour voir comment les temps ont changé, il y a près de 30 ans, à Spa-Francorchamps, un Michael Schumacher de 22 ans (le même âge que son fils est maintenant) a stupéfié le monde en qualifiant un Jordan à la septième place pour le Grand Belge de cette année. Prix, dans un lieu qu’il n’avait jamais vu auparavant.

La F1 était hypnotisée, malgré le fait que la course de l’Allemand n’ait duré que quelques centaines de mètres, il était arrivé sur les lieux avec fracas; en un rien de temps, toujours rapide pour maximiser une opportunité, le patron de l’équipe de Benetton, Flavio Briatore, a bondi et éloigné Schumi de l’équipe recrue d’Eddie Jordan, expulsant le compagnon de Nelson Piquet Roberto Moreno de Benetton.

Au Grand Prix d’Italie, deux semaines plus tard, Schumacher était pilote Benetton et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Avance rapide de près de 30 ans et Mick Schumacher se retrouve ancré au fond du peloton grâce à une voiture Haas qui est la pire de la grille depuis deux saisons.

Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont tous deux été déconcertés par une voiture imprévisible et terriblement décalée qui les obligeait à dépasser les limites, parfois avec des conséquences dévastatrices.

Donc, pas de surprise, la Haas VF21 n’est pas bonne du tout, en gros, c’est la même chose que la VF20 de l’année dernière, juste le travail de peinture est différent et bien sûr les deux pilotes débutants. Magnussen a qualifié la voiture de «merde» et c’était d’être poli car, de son propre aveu, ce qu’il pensait vraiment de la voiture avait été coupé de l’épisode Netflix – en d’autres termes, pas pour la diffusion.

Michael Schumacher a rarement, voire jamais, eu à faire face à de telles voitures «merdiques», surtout à ses débuts en F1.

S’adressant à Channel 4 après son inoubliable dimanche après-midi au Grand Prix d’Émilie-Romagne, Schumacher junior a déclaré: «Je ne réalise pas vraiment ce que je fais quand je suis dans la voiture, disons les expressions faciales ou les sentiments, je J’adore conduire alors j’aime ce que je fais.

«Et je n’aime pas ça quand je ne suis pas le premier, donc c’est une sorte de torture de conduire à l’arrière sans réelle compétition. Donc je dois me faire un Grand Prix, alors disons que si j’ai Nicholas (Latifi) devant moi ou (George) Russell, c’est comme pour moi ce sont les leaders et je dois les rattraper.

«C’est le jeu auquel je joue pour toujours rester motivé, pour toujours continuer à pousser et toujours être à 100%. Je pense qu’en général, vous devez dire que vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux, et je connais ma valeur, je sais ce que j’ai accompli pour être ici.

“Avoir ce nom de famille ne me donne pas seulement le nom de famille, cela me donne potentiellement aussi les gènes, donc je pense que j’ai un très bon package et peut-être le meilleur professeur du monde”, a ajouté Schumacher.

C’est une grande partie de son cœur que la recrue porte sur sa manche avec seulement deux courses jusqu’à présent cette saison.

Le patron de l’équipe Haas, Guenther Steiner, n’a pas caché que la voiture était à peu près la même que l’année dernière. Les attentes ont été tempérées dès le premier jour., Et a déclaré après Imola: «Mick a bien fait de se remettre de la première partie de sa course.

«Autant ce n’est pas le résultat qui vous rend heureux, ce qui vous rend heureux, c’est que nous avons progressé. C’était notre plan, et si nous pouvons continuer à travailler comme ça avec moins d’erreurs et plus de performances, c’est pour cela que nous sommes ici cette année », a ajouté Steiner.

Pendant ce temps, la réalité est qu’ils utilisent une voiture maléfique qu’aucun conducteur ne comprend ou ne peut maîtriser pleinement, parfois avec des résultats dévastateurs. Pour l’instant, le jeune Mick a encore 21 courses de torture à endurer.

Pendant ce temps, jeudi, Schumacher était à Fiorano dans une Ferrari SF71H effectuant des tests privés: