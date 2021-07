Schumacher contrôle la deuxième course de F3 alors que Leclerc poursuit une autre charge · .

David Schumacher a contrôlé la deuxième course du Championnat FIA de Formule 3 sur le Red Bull Ring, le drame commençant bien avant le départ.

Une combinaison de pénalités de limites de piste pour neuf pilotes, une pénalité de cinq secondes pour Alexander Smolyar en raison de l’expulsion d’un autre pilote et la disqualification d’Ayumu Iwasa signifiait que Schumacher est passé de la 17e place sur la grille à la pole position inversée comme il l’était. promu 12e dans les résultats de la première course.

Roman Stanek a été relevé de la 16e place pour s’aligner aux côtés de Schumacher sur la première ligne, et la paire s’est clairement éloignée en tête au départ. Cependant, il n’a fallu que quelques secondes pour que la course soit placée derrière la voiture de sécurité alors que Logan Sargeant, qui partait 15e après avoir été rétrogradé de la troisième course à la suite de pénalités, est entré en collision avec Tijmen van der Helm après le premier virage.

Schumacher était totalement en contrôle au redémarrage, et il a réalisé des tours les plus rapides successifs pour s’éloigner tandis que Stanek a retenu un train de voitures pour la deuxième place.

Jak Crawford était troisième avant que sa voiture ne s’immobilise, puis Juan Manuel Correa et Kaylen Frederick se sont croisés au virage trois une fois qu’ils se disputaient la position. Cela a conduit à une période de voiture de sécurité virtuelle et a promu Victor Martins à la dernière place du podium, mais comme Crawford, sa voiture s’est arrêtée en raison de problèmes mécaniques après avoir effectué un dépassement spectaculaire sur l’herbe au cinquième virage pour dépasser Stanek.

Frederik Vesti a été le suivant à attaquer Stanek et il l’a fait proprement, ce qui a permis à son rival pour le titre Dennis Hauger de se hisser à la troisième place à partir de la 12e place sur la grille. Il a fait le travail, mais n’a pas eu assez de temps pour défier Vesti pour la deuxième place ni Schumacher qui était à plusieurs secondes de la course.

Stanek a terminé quatrième et Jonny Edgar a devancé Arthur Leclerc pour la cinquième. Leclerc a réalisé le tour le plus rapide lors d’une montée en puissance en seconde mi-temps de la course, revenant de la 28e place pour marquer des points. Les pilotes qu’il a rétrogradés à la fin étaient Jack Doohan et Olli Caldwell, qui avait été le pilote le plus rapide au début de la course mais n’a pas pu progresser dans l’ordre qui s’est retrouvé à la neuvième place entre Enzo Fittipaldi – qui a été impliqué dans une collision – et Johnathan Hoggard.

Résultats de la deuxième course de Formule 3

PositionCarDriverTeam16David SchumacherTrident27Frederik VestiART31Dennis HaugerPrema412Roman StanekHitech525Jonny EdgarCarlin64Jack DoohanTrident72Arthur LeclercPrema830Enzo FittipaldiCharouz93Olli CaldwellPrema1027Johnathan HoggardJenzer1122Amaury CordeelCampos1218Caio ColletMP1314Matteo NanniniHWA145Clement NovalakTrident1511Ayumu IwasaHitech1626Calan WilliamsJenzer1716Rafael VillagomezHWA1823Ido CohenCarlin1915Oliver RasmussenHWA2021Lorenzo ColomboCampos2120Laszlo TothCampos2228Filip-Ioan UgranJenzer2331Reshad De GerusCharouz249Juan Manuel CorreaART258Alexander SmolyarART2617Victor MartinsMP2724Kaylen FrederickCarlin2810Jak CrawfordHitech2919Tijmen van der HelmMP3029Logan SargeantCharouz

