Schumacher était “inquiet” que Sebastian Vettel quitte la F1

Ralf Schumacher a salué la confirmation de Sebastian Vettel en tant que pilote Aston Martin 2022, affirmant qu’il était “inquiet” que l’Allemand soit sur le point de prendre sa retraite.

Lorsque Vettel a signé avec Aston Martin l’année dernière, on pensait qu’il avait un contrat de plusieurs années uniquement pour que le patron de l’équipe, Otmar Szafnauer, révèle plus tôt ce mois-ci qu’il s’agissait en fait d’un “contrat un plus un”.

En tant que tel, aucune des parties ne s’était engagée pour 2022 dès le départ, mais en parlerait plutôt au moment opportun.

C’était en septembre et, jeudi, Aston Martin a confirmé une composition inchangée de Vettel et Lance Stroll.

L’annonce a mis fin aux spéculations qu’Aston Martin cherchait ailleurs un nouveau pilote, qui aurait approché Fernando Alonso, et les rumeurs selon lesquelles Vettel ne savait pas s’il voulait continuer dans un sport qui, il est juste de le dire, n’est pas environnemental. amical malgré les meilleurs efforts de la F1 ces dernières années.

Schumacher était « inquiet » que son compatriote soit sur le point de démissionner.

“Je suis absolument ravi qu’il ait pris cette décision car c’est bien sûr important pour la Formule 1 en Allemagne mais aussi pour la Formule 1 dans son ensemble”, a-t-il déclaré à Sky Germany.

“Perdre une personnalité et un champion du monde comme Sebastian Vettel aurait certainement été une honte.”

L’Allemand admet qu’il était “inquiet” que Vettel ait atteint le point où il voulait dire que c’était assez.

“Il a été très critique à plusieurs reprises”, a observé Schumacher sur Vettel. « Nous savons qu’il s’intéresse beaucoup à l’environnement, ce que je trouve formidable. Il soutient les choses. Et il y avait toujours un peu d’inquiétude – va-t-il continuer ou pas ?

“À Zandvoort, il était toujours de très, très mauvaise humeur, pensais-je, et il était également très critique à l’égard de toute la question environnementale de la Formule 1 et de tout ce qui s’y rapporte.

“J’étais presque inquiet : ‘hmm, maintenant il est prêt et pense à tout et veut peut-être aussi passer du temps avec la famille’.”

Schumacher, qui a quitté la Formule 1 après 11 saisons pour se concentrer sur sa famille, dit qu’il a lui-même été confronté à ce tournant dans la vie qui l’a amené à décider ce qu’il voulait, c’est plus de temps avec sa famille.

“Je connais la situation moi-même”, a-t-il déclaré. « Quand on est assis là et qu’on ne s’amuse plus vraiment mais qu’on voyage aussi… la famille est à la maison, on est seul à l’hippodrome, puis on se pose à un moment donné la question du sens.

“Et puis j’étais un peu inquiet pour lui.”

Il estime que le pilote Aston Martin est toujours motivé pour réussir. “La lueur dans les yeux”, a-t-il déclaré. “Vous pouvez déjà voir le Sebastian que nous connaissons.”