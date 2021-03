Schumacher: Il a été long à venir

Mick Schumacher a déclaré qu’il était sur le point de réaliser un rêve de toute une vie alors qu’il se préparait à faire ses débuts en Formule 1 avec l’équipe Haas F1 ce week-end.

Le fils de 22 ans du sept fois champion du monde de F1 Michael Schumacher participera à l’entraînement ici à Bahreïn vendredi avant son arc du Grand Prix.

Cela marquera le retour du nom Schumacher dans le sport neuf ans après la retraite de l’Allemand et trois décennies depuis ses débuts au Grand Prix de Belgique en 1991.

Schumacher (52 ans) a remporté 91 fois pour Benetton et Ferrari. Son nombre de victoires a été dépassé par Lewis Hamilton l’année dernière. Mais la légende n’a pas été vue en public depuis plus de sept ans après qu’un accident de ski dans les Alpes françaises lui ait laissé des lésions cérébrales dévastatrices.

Mick était à ses côtés au moment du tragique accident. Son état a par la suite été considéré comme un secret bien gardé.

Avant le week-end de course à Sakhir, il a été skié pour donner un aperçu de ce que son père ressentait à propos de sa première course de F1, Schumacher a déclaré: «De toute évidence, c’est une sorte de question très privée et pas une question à laquelle je dois répondre. En termes de famille, je suis ici seul. J’ai mon groupe autour de moi et nous nous chargerons de cette tâche de participer à ma première course de Formule 1.

«Je suis monté dans un kart à pédales à l’âge de deux ans et demi. J’ai essayé différents sports, le football, le hockey sur glace, mais il n’y a jamais rien qui m’a donné le même sentiment que la course et je n’ai jamais eu le sentiment que je voulais faire autre chose.

«Alors je l’ai poursuivi et nous l’avons porté à un niveau plus professionnel quand j’avais 12 ans. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à courir au niveau international et c’était une décision que j’ai prise avec mon père. Cela a mis du temps à venir, mais j’ai toujours voulu cela.

Schumacher junior, qui a remporté le championnat de Formule 2 l’an dernier, devrait concourir en grande partie à l’arrière du peloton, son équipe Haas devant figurer parmi les arrières.