Schumacher impressionne Ferrari alors qu’il fait un travail léger de Mazepin · .

Haas a clairement indiqué dès le départ que la saison 2021 de Formule 1 serait une année d’apprentissage pour leur tout nouveau couple de pilotes débutants, dans un châssis qui n’avait été que légèrement modifié au cours de l’hiver afin de s’assurer qu’il était conforme à la version révisée. règlements techniques.

Les points n’ont jamais semblé être une possibilité réaliste dans aucune des 22 courses, même celles qui ont vu des taux d’abandon relativement élevés parmi les premiers. Les deux pilotes s’attendant à conserver leurs sièges pour 2022 dès le départ, les enjeux ne semblaient pas non plus élevés.

Pourtant, parfois, le combat entre la paire Haas a été mené avec une férocité qui aurait fait blanchir les prétendants au titre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Pour Nikita Mazepin au moins, battre son coéquipier semblait revêtir une importance primordiale, ce qui rend d’autant plus frappant qu’il n’a pas réussi à atteindre cet objectif plus que n’importe lequel de ses 19 concurrents.

La mesure dans laquelle les différences entre leurs châssis ont joué un rôle dans cela a été un point de débat au cours de la saison. Selon l’équipe, les deux pilotes ont dû parfois se contenter d’un châssis légèrement plus lourd plus tôt dans l’année, sur lequel Mazepin a attiré l’attention avant son remplacement au Grand Prix de Belgique. Alors que le châssis plus lourd a sans aucun doute eu un effet négatif sur les temps au tour du pilote qui l’a utilisé, comme l’a reconnu le directeur de l’équipe Guenther Steiner, on ne sait pas quel pilote l’a utilisé quand, et donc quel effet cela a pu avoir.

La paire Haas s’est parfois trop rapprochée pour le confort. Ce qui est clair, c’est que c’était la compétition la plus unilatérale entre une paire de coéquipiers sur la grille. Mick Schumacher a été plus rapide que son coéquipier à chaque séance de qualification à laquelle il a participé, même s’il en a raté deux après des chutes lors des dernières séances d’essais à Monaco et en Hongrie. Lorsque les deux voitures ont terminé, il était également en tête. Parmi les trois exceptions figuraient Monaco, où Schumacher a perdu du temps à cause d’un problème de pression de carburant, et le Brésil, où il a subi des dégâts en se mêlant à Kimi Raikkonen.

Mazepin s’est battu pour saisir toute opportunité d’en mettre un sur son coéquipier. Une voiture de sécurité et un drapeau rouge à Bakou lui ont permis de rattraper un retard de 45 secondes sur son coéquipier et de repartir à ses côtés. Après avoir pris de l’avance au redémarrage, Mazepin a fait une embardée choquante près de Schumacher alors que son coéquipier le dépassait sur le chemin de la ligne d’arrivée. D’autres incidents moins graves ont suivi, notamment à Zandvoort où le duo s’est disputé la position de la piste au cours de la Q1, retardant ainsi les autres pilotes.

Cela a dû être particulièrement exaspérant pour Mazepin que sa plus grande défaite contre Schumacher en qualifications ait eu lieu lors de son épreuve à domicile, où il a travaillé sans succès pour placer ses pneus dans la fenêtre de température correcte lors d’une session sous la pluie. C’était une histoire similaire deux semaines plus tard à Istanbul. Même en tenant compte de ces énormes pertes comme non représentatives, Mazepin a tout de même été en moyenne plus de six dixièmes de seconde plus lent que son coéquipier en moyenne au cours de l’année, le pire de tous les pilotes sur le terrain.

Ce que les deux pilotes ont en commun, c’est l’espoir qu’ils auront quelque chose de mieux à piloter l’année prochaine. Les chances de Schumacher ont augmenté avec les récentes nouvelles selon lesquelles le membre de la Ferrari Driver Academy servira de pilote de réserve de l’équipe à la moitié des courses de l’année prochaine. « Si vous vous débrouillez bien, il ne fait aucun doute que vous pouvez avoir des opportunités », a noté le directeur de l’équipe Mattia Binotto. La lumière du jour claire que Schumacher a mise entre lui et son coéquipier ne peut qu’avoir aidé.

Mick Schumacher contre Nikita Mazepin : statistiques clés

Mick Schumacher vs Nikita Mazepin: Qui a terminé devant à chaque tour

Mick Schumacher vs Nikita Mazepin : écart de qualification

Temps basés sur la dernière manche de qualification de chaque week-end de course au cours de laquelle les deux pilotes ont établi un temps. Un négatif indique que Mick Schumacher était plus rapide, un positif signifie que Nikita Mazepin était plus rapide

