Schumacher partagera le rôle de réserve de Ferrari avec Giovinazzi

Mick Schumacher, fils du septuple champion du monde de Formule 1, Michael, partagera les tâches de pilote de réserve Ferrari avec Antonio Giovinazzi la saison prochaine, tout en ayant également un siège de course régulier chez Haas, propriété des États-Unis.

Le patron de l’équipe, Mattia Binotto, a déclaré aux journalistes que l’Allemand de 22 ans serait disponible pour participer à 11 des 23 courses prévues si Charles Leclerc ou Carlos Sainz n’étaient pas disponibles.

L’Italien Antonio Giovinazzi, qui a perdu sa place chez Alfa Romeo en Suisse cette année mais qui a assuré un pilote en Formule E, sera réservé pour les 12 courses qui n’entreront pas en conflit avec la série électrique.

« Chaque fois qu’il (Giovinazzi) sera sur la piste de course, il sera notre pilote de réserve. De plus, il sera disponible pour nos équipes clientes, donc à la fois Haas et Alfa Romeo », a déclaré Binotto.

« Pour les 11 courses restantes… Mick Schumacher sera le pilote de réserve pour Ferrari. »

Haas a sa propre réserve officielle en la personne du Brésilien Pietro Fittipaldi, qui est intervenu deux fois en 2020 après l’accident enflammé de Romain Grosjean. Alfa Romeo a également le Polonais Robert Kubica dans le rôle.

Mick s’est amélioré jusqu’en 2021

Schumacher, soutenu par Ferrari, a fait ses débuts en Formule 1 cette saison, surpassant son compatriote Nikita Mazepin, mais aucun des deux n’a marqué de point pour une équipe de queue consacrant toutes ses ressources à la voiture 2022.

Binotto a déclaré que Mick s’était amélioré au cours de la saison, en régularité et en vitesse, et que le soutien de Ferrari se poursuivrait avec le simulateur disponible chez Maranello et les ingénieurs Ferrari travaillant avec lui.

« Si je regarde les dernières courses, il était beaucoup plus proche des voitures devant alors que Haas n’a pas vraiment développé la voiture du tout », a déclaré le patron de Ferrari.

Binotto a déclaré que Giovinazzi aurait un programme complet de travail sur simulateur et a suggéré que l’Italien avait une chance de revenir à temps plein sur la grille de départ en 2023.

« Il y a, je pense, 11 sièges qui seront libres en 2023… 11 ont des contrats qui se terminent fin 2022. Il est donc important pour lui en tant que pilote de continuer à faire partie de notre programme F1 », a-t-il déclaré.

Binotto a déclaré que des pourparlers commenceraient bientôt sur une prolongation de contrat avec l’Espagnol Sainz, qui a connu une saison solide avec Ferrari après avoir quitté McLaren, et il s’attendait à ce que la discussion soit simple. Leclerc a un contrat à long terme.

La voiture Ferrari 2022, encore sans nom, allait être planifiée et devait être lancée entre le 16 et le 18 février.

Toujours pas de sponsor titre pour Ferrari

Ferrari a terminé troisième au classement général en 2021, un grand bond par rapport à la sixième de la saison précédente, et Binotto a déclaré que l’équipe était plus forte qu’avant.

Ils sont actuellement sans sponsor titre, mais Binotto a déclaré que les discussions se poursuivaient avec son partenaire de longue date Philip Morris International (PMI).

« Je pense qu’il existe de nombreuses opportunités sur lesquelles nous pouvons coopérer avec eux, en les gardant comme partenaires. Nous avons plusieurs options sur la table pour le moment et nous discutons toujours avec eux », a-t-il déclaré.

Binotto espérait voir Ferrari remporter à nouveau des courses l’année prochaine après un blanc en 2021, et se rapprocher de Mercedes et Red Bull. (Reportage d’Alan Baldwin)