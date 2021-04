Schumacher raconte l’histoire du surnom de «  Rolex Ralf  »

Ralf Schumacher a raconté comment il est devenu connu sous le nom de «Rolex Ralf» tout au long de son temps en tant que pilote de F1.

Le jeune frère de Michael a concouru en F1 pendant un total de 11 saisons de 1997 à 2007, remportant six victoires et terminant 27 fois sur le podium.

Tout au long de ce sort, il a été surnommé Rolex Ralf par beaucoup, et il a révélé comment il avait pris ce surnom avant même de rejoindre la grille.

«J’avais le nom de Rolex Ralf avant de commencer. Comme un tatouage qui a été gravé en moi, même si je ne pouvais pas m’en empêcher », a-t-il déclaré dans une interview avec f1-insider.com.

«Je me souviens de l’histoire d’aujourd’hui comme si elle s’était passée hier. Après avoir remporté le [Formula 3000] championnat au Japon, McLaren-Mercedes m’a proposé des essais routiers à Hockenheim.

«L’entrée en Formule 1 avec Jordan était également déjà fixée et Ralf Schumacher, alors âgé de 21 ans, était de très bonne humeur. Tout allait dans le bon sens.

«Avant les essais à Hockenheim, j’ai rendu visite à un vieil ami de [manager Willi Weber] qui était un marchand de montres. Il m’a montré une Rolex Daytona, avec un bracelet en cuir et un cadran or / noir. Je venais de recevoir beaucoup de prix en argent du Japon et il m’a offert la montre d’occasion. Je l’ai acheté, mis et comme un idiot je suis allé à Hockenheim avec.

«Willi y avait organisé des rendez-vous pour les entretiens, mais la gestion du temps ne fonctionnait pas encore. En d’autres termes, le représentant d’un tabloïd très important de la région de Cologne n’a pas obtenu l’interview promise.

«Il était vraiment énervé parce qu’il avait fait le déplacement à Hockenheim pour rien. Puis il a vu la montre à mon poignet et au lieu de l’interview, il a fait l’histoire avec «Rolex-Ralf». Cette image est restée longtemps avec moi. »

Mick Schumacher, fils de Michael et neveu de Ralf, est le dernier de leur famille à rejoindre le monde de la F1, et certains estiment que son nom de famille est une grande raison pour laquelle il a un siège en F1.

Étant le jeune frère, des choses similaires ont été dites à propos de Ralf, et bien qu’il admette qu’être lié à Michael l’a aidé, il maintient qu’il méritait tout son succès.

« Sans Michael et notre co-manager Willi Weber, je n’aurais peut-être jamais fini en Formule 1 », a-t-il ajouté.

«Vous devez être aussi honnête. Ils m’ont ouvert des portes, bien sûr. Aurais-je fini dans l’équipe d’usine Opel Formula 3 sans mon frère? Peu probable.

«Néanmoins, j’ai dû ensuite jouer. J’ai remporté la course à Macao, connue sous le nom de championnat du monde de F3. J’ai remporté le championnat disputé de Formule 3000 au Japon en 1996, ce qui n’était pas facile pour un étranger.

«J’ai donc saisi la chance qui m’était donnée et je pense que c’est pour cela que j’ai mérité mon entrée en Formule 1 à cause de mes performances.»

