Schumacher : Sotchi est une piste assez simple

Mick Schumacher a peut-être remporté la Formule 2 à Sotchi en 2021 lors de sa campagne couronnée de succès, mais cette année, ce sera très différent pour la recrue de Formule 1.

Le jeune Schumacher a enduré une saison de construction de caractère jusqu’à présent. Avec la voiture la plus lente de la grille à sa disposition, il ne peut qu’espérer un autre combat avec son coéquipier du mauvais côté du peloton à Sotchi.

Néanmoins, le pilote Haas, âgé de 22 ans, garde encore de bons souvenirs de ses courses et de ses victoires à l’Autodrom de Sotchi, alors qu’il donne un aperçu de la course à venir sur le site russe avec son Haas F1 Team.

“L’année dernière a été assez réussie pour moi là-bas”, se souvient-il. « Nous avons gagné et avons augmenté notre avance au championnat, ce qui a été évidemment très utile pour les dernières courses qui ont suivi. Je pense vraiment que mes expériences passées là-bas ont été assez bonnes et j’ai accumulé beaucoup de points.

« Je pense que Sotchi est une piste assez ‘simple’ – nous avons beaucoup de virages à 90 degrés, mais évidemment si vous n’êtes pas bon à ça, ça peut être terrifiant, si vous êtes bon alors ça aide.

« C’est intéressant de voir le stade des Jeux olympiques d’hiver et tout être assez proche, donc il y a beaucoup de rencontres sportives à cet endroit et évidemment il y a beaucoup de tourisme là-bas, donc c’est intéressant de voir les parcs à thème – il s’y passe beaucoup de choses ! Je n’ai pas fait le tour et vu beaucoup plus que la piste, mais ça a l’air d’être un endroit intéressant.

Ce n’est peut-être qu’une autre course pour Schumacher, mais pour son coéquipier chez Haas, le Russe Nikita Mazepin, ce Grand Prix est aussi spécial que possible alors qu’il se prépare à piloter une F1 pour la première fois devant son public.

“Tout d’abord, j’ai vraiment hâte d’y aller”, a déclaré Mazepin. « Je suis allé à Sotchi plusieurs fois, j’y suis allé pour le tout premier Grand Prix en 2014, si je ne me trompe pas, et à l’époque, le pays avait une signification très différente pour moi.

« Je n’ai pas couru pour mon pays, je n’étais même pas en Formule 3 à l’époque. De toute évidence, avoir réussi six ans plus tard signifie beaucoup pour moi et je fais partie des pilotes chanceux qui ont une course à domicile et j’ai hâte d’en ressentir la sensation.

Mazepin a déploré le fait qu’il ne serait pas en mesure de reproduire ses exploits passés alors qu’il courait en F2 à Sotchi : « Je suis monté deux fois sur le podium et j’y ai décroché la pole position. C’est un circuit que j’aime vraiment piloter, mais nous ne ferons pas grand-chose cette année.

« Il y a une très longue ligne droite avec le DRS, et dans les catégories juniors, j’y ai fait quelques très beaux dépassements. C’est toujours agréable d’être sur le podium dans n’importe quelle course, et si c’est votre course à domicile, c’est encore mieux.

“Je pense que c’est une pression positive”, c’est ce que le Russe pense ressentir à Sotchi. « Il y a cette pression qui vous rend tendu dans la voiture et vous rend plus lent. La pression de Sotchi pour moi me donne juste une motivation supplémentaire et cela me donne plus d’endorphines et d’énergie pour traverser les moments les plus difficiles de la préparation de la course.

“Néanmoins, j’y vais avec l’esprit clair pour essayer d’extraire tout ce que je peux de moi-même et de la voiture et j’ai hâte de voir à quoi ressemblera l’atmosphère après ce que tout le monde a vu aux Pays-Bas et ce qu’ils ont nous a montré.”

La prochaine course sera la 16e course de Mazepin en haut vol, le tout avec Haas.