Schumacher surpris de retenir des voitures plus rapides pendant si longtemps · .

Mick Schumacher a été surpris de pouvoir garder plusieurs voitures plus rapides derrière lui aussi longtemps qu’il l’a fait lors du Grand Prix de Hongrie.

Haas a eu la voiture la plus lente à chaque course jusqu’à présent cette année, mais Schumacher a devancé plusieurs rivaux plus rapides qui sont tombés derrière lui au début de la course de dimanche. Il a passé plusieurs tours à la casse avec Max Verstappen, qui a eu de gros dégâts sur sa Red Bull, Pierre Gasly et Lewis Hamilton. Le trio l’a finalement dépassé, mais la recrue a été surprise de ne pas s’en sortir plus rapidement.

“Je ne m’attendais pas à les garder si longtemps, mais j’étais heureux d’avoir pu et d’avoir également l’opportunité de me battre avec les meilleurs gars”, a déclaré Schumacher.

«Je me suis battu avec Max deux fois sur la route. Donc pouvoir faire mes expériences [count] dans ce cas et sentir la pression et ne pas craquer sous la pression, je pense que ce fut une journée vraiment positive pour nous.

Il a fallu attendre le 16e tour pour que Verstappen, Gasly et Hamilton dépassent Schumacher. Il a terminé la course 12e, juste derrière Antonio Giovinazzi.

Haas reste donc inutile à l’approche des vacances d’été, mais Schumacher pense que la performance « très positive » de l’équipe en Hongrie leur a donné des raisons de se réjouir.

“Je pense que cela a vraiment donné à tout le monde un peu de lumière au bout du tunnel”, a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à retenir d’ici. Et évidemment, je pense que tout le monde attendra avec impatience les vacances d’été et ensuite revenir à Spa. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Hongrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Hongrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :