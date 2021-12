Schumacher toujours le plus grand même si Hamilton bat son record du championnat – Vettel – .

Peu importe le nombre de titres de champion du monde remportés par Lewis Hamilton, Sebastian Vettel considérera toujours Michael Schumacher comme le plus grand pilote de Formule 1 de tous les temps.

Hamilton pourrait remporter un huitième record de championnat du monde ce week-end, dépassant ainsi le record établi par Schumacher en 2004. Le pilote Mercedes a déjà battu les records de Schumacher pour les victoires, les poles, les podiums et les tours menés.

Mais même s’il bat Max Verstappen pour le titre ce week-end, cela ne changera pas le point de vue de Vettel sur qui se classe comme le plus grand de tous les temps.

« Michael est mon héros. Pour cette raison, je ne veux probablement pas que Lewis gagne », a déclaré Vettel à propos de la confrontation pour le titre.

Le quadruple champion a déclaré que Verstappen et Hamilton « ont tous deux connu une saison solide et ils se lancent dans la dernière course avec l’opportunité de remporter le championnat parce qu’ils le méritent tous les deux.

« D’une certaine manière, je serais heureux si le record de Michael tient toujours, mais même si Lewis gagne, pour moi, Michael est toujours le meilleur. Si Lewis peut gagner un de plus, deux de plus, trois de plus, cinq de plus, cela ne change rien pour moi. Et je m’entends bien avec Lewis.

« Donc, comme je l’ai dit, c’est probablement l’instinct qui dit que je veux que Max gagne juste pour garder le record de Michael en vie. Mais ma tête est assez claire en termes de que le meilleur gagne. »

Vettel a remporté son quatrième titre mondial à l’âge de 26 ans, sept ans plus jeune que Schumacher lorsqu’il a remporté son quatrième championnat, et était autrefois considéré comme la menace la plus probable pour les records de son héros. Il a amassé 53 victoires, plus que n’importe quel autre pilote à l’exception de Schumacher et Hamilton.

«Je pense à Michael, je suis devenu très proche, surtout en apprenant à le connaître et en devenant un ami. Alors, ouais, je pense que je suis heureux d’où je suis [in the record books]. Disons-le de cette façon. »

