Schumacher: Très gentil Kimi me donnant des informations et des conseils

Mick Schumacher a reçu des conseils de Kimi Raikkonen, l’homme qui a succédé au père Michael Schumacher chez Ferrari, alors qu’il se prépare pour ses débuts en Formule 1 lors de l’ouverture de la saison du Grand Prix de Bahreïn.

L’Allemand de 22 ans, qui a remporté le titre de Formule 2 l’année dernière et fera la queue pour l’équipe Haas, a déclaré aux journalistes qu’il était amusant de penser que certains pilotes auront couru contre deux générations de sa famille.

Raikkonen, aujourd’hui âgé de 41 ans et chez Alfa Romeo, a fait ses débuts il y a 20 ans avec Sauber et a remplacé le septuple champion du monde de F1, Michael, chez Ferrari à la fin de 2006.

Le Finlandais reste le dernier champion du monde de F1 de Ferrari après avoir remporté le titre en 2007 et les avoir aidés à remporter le titre des constructeurs avec Felipe Massa un an plus tard. Rien depuis.

Avant ses débuts ce week-end, Mick a déclaré aux journalistes: «Ce sera agréable de voir comment les choses vont se dérouler sur la bonne voie. Je n’ai pas roulé avec beaucoup d’entre eux lors du test parce que j’étais surtout avec d’autres gars.

«Je roulais avec Kimi et je connais assez bien Kimi, disons, de la piste. Il est toujours très gentil, et c’est très agréable de lui parler et d’obtenir évidemment des informations et des conseils ici et là.

Beaucoup ont remis en question le placement du jeune Schumacher avec l’équipe Haas F1 de Ferrari dirigée par Mattia Binotto. L’équipe américaine relativement jeune n’a pas d’histoire de développement de pilotes talentueux, mais cette année, ils ont deux recrues de F1 à leur charge.

Le bon sens aurait été de faire place à la recrue Schumacher aux côtés du vétéran Raikkonen chez Alfa Romeo (alias Sauber) qui a une histoire stellaire en développant du sang jeune, le Finlandais lui-même en est un excellent exemple, tout comme de nombreux jeunes pilotes qui sont devenus grands. noms dans le sport.

Comme il semble que la relation et l’affection sont là, Raikkonen aurait pu servir de mentor pour le fils de son ancien rival. Au lieu de cela, Binotto et les décideurs de Maranello ont décidé de s’accrocher au compagnon Antonio Giovinazzi pour une autre année.

Ainsi, aussi excitante que soit l’arrivée du jeune Schumacher sur la plus grande scène, cela devrait être tempéré par le fait qu’il est susceptible de travailler du mauvais côté du peloton cette saison avec sa seule mesure étant la recrue Nikita Mazepin dans la voiture sœur. .

Par conséquent, le premier défi de l’Allemand sera de neutraliser son coéquipier russe en le surclassant cette saison, avec l’espoir que l’année prochaine le fils de Michael obtienne la place de course qu’il mérite.

A noter que les autres pilotes, qui ont couru contre Michael, qui restent sur la grille sont:

Fernando Alonso, le double champion qui a mis fin à la série de cinq titres successifs de Schumacher avec son premier en 2005, revient avec Alpine, propriété de Renault, à l’âge de 39 ans. Lewis Hamilton, qui a égalé le record de Schumacher sept titres l’an dernier, a remporté l’Allemand. place chez Mercedes à la fin de 2012 lorsque le grand a finalement pris sa retraite. Le quadruple champion du monde de F1, Sebastian Vettel, considère Schumacher comme son mentor. La première saison complète de Daniel Ricciardo avec Toro Rosso en 2012, après son intronisation en F1 avec HRT un an plus tôt, coïncidait avec la dernière année de Schumacher dans l’élite avec Mercedes.

