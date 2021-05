Schumacher “trop ​​confiant” dans un crash qui l’a exclu des qualifications · .

Mick Schumacher a admis avoir pris un trop grand risque dans l’accident qui l’a exclu des qualifications pour le Grand Prix de Monaco d’aujourd’hui.

Le pilote Haas a franchi les barrières du Casino dans les dernières minutes de la dernière séance d’essais. Avec seulement deux heures pour réparer sa voiture avant le début des qualifications, l’équipe s’est rapidement rendu compte qu’il ne pourrait pas participer.

“De toute évidence, c’est très malheureux parce que je pense que nous étions sur une assez bonne lancée”, a déclaré Schumacher. «Nous avions un assez bon rythme jusque-là.»

Le champion en titre de Formule 2 a admis qu’il avait laissé sa confiance l’emporter sur lui.

«Nous avions un assez bon rythme jusque-là» – Schumacher «Nous étions assez confiants dans la voiture», a-t-il déclaré. «Et, évidemment, vous pourriez peut-être dire que j’étais un peu trop confiant, poussant assez fort, allant exploiter les limites.

«Dans ce virage, il est assez facile de se tromper. En y repensant, je pense évidemment que je dois me demander si cela en valait la peine? Et probablement la réponse serait non.

S’exprimant après la séance de qualification, Schumacher a déclaré que l’équipe avait presque terminé les réparations de son châssis.

«La voiture est à peu près réparée. L’équipe a fait un travail incroyable pour le ramener au point où il était tout à fait de nouveau réuni. Mais malheureusement, c’est un calendrier tellement serré entre le FP3 et les qualifications qu’il n’y a malheureusement pas eu le temps de le réparer avant les qualifications.

Les commissaires ont jugé que Schumacher pourrait prendre le départ de la course, bien qu’il n’ait pas réalisé un tour à moins de 107% du temps le plus rapide en Q1, car ses temps au tour lors des essais étaient assez rapides. Il a dit qu’il apprendrait de l’expérience et passerait à autre chose.

«C’est une somme énorme que j’ai apprise en passant par tous les essais libres, en passant par toutes les procédures. Je pense qu’à la fin aussi, vous pouvez dire que rien n’est perdu parce que vous allez à une course comme Monaco, qui est une course très spéciale parce que beaucoup de choses peuvent arriver. Les erreurs sont facilement commises ici et ce n’est pas seulement pour moi, mais pour tout le monde dans la grille.

«Je sais donc que nous entrerons dans la course avec l’esprit ouvert. Nous aurons de nombreuses stratégies avec lesquelles nous pourrons jouer et j’espère que nous serons dans le mélange et si ce n’est plus en avance sur certaines personnes.

