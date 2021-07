Schumacher veut apprendre de Mazepin

Au sommaire : Mick Schumacher souhaite apprendre de la technique de gestion des pneus de son coéquipier.

En bref

Schumacher devra « analyser » la gestion des pneus de Mazepin Mick Schumacher cherche à apprendre de son coéquipier chez Haas Nikita Mazepin après avoir observé sa gestion des pneus au début du Grand Prix de Grande-Bretagne.

« Nous avions malheureusement un peu de mal avec les deux [compounds of] pneus », a déclaré Schumacher. «Et je pense que l’approche que nous avons eue, nous devrons probablement en tirer des leçons et essayer de revenir plus forte et meilleure.

« En tant qu’équipe, nous essayions de ne pas surchauffer les pneus dans les trois premiers tours. Et il semble que Nikita a poussé un peu plus fort dans les premiers tours et a quand même réussi à garder ses pneus dans la fenêtre. C’est donc quelque chose que je devrai analyser pourquoi et comment, car j’avais beaucoup de marge pour aller plus vite.

Il n’y a pas que les premiers tours où Mazepin a eu l’avantage, car après l’avoir sauté pour la position lorsqu’ils se sont arrêtés, il a pu terminer la course devant son coéquipier avec 1,57 seconde tout en ayant ses rétroviseurs pleins pendant plus de 20 tours.

Alonso dit qu’Alpine avait le rythme en main

“Aujourd’hui, c’était un peu plus ennuyeux en termes de combats parce que nous étions trop lents pour rivaliser avec les six premiers, mais nous étions un peu plus rapides que les gars que nous avons derrière”, a déclaré Fernando Alonso après avoir terminé septième du GP de Grande-Bretagne. .

« Nous avons juste contrôlé le rythme et la gestion des pneus, mais je pense que nous avions plus de rythme en main. Nous ne l’avons pas utilisé, mais ce n’était pas nécessaire. Si heureux pour cela et impatient de Budapest maintenant. Deux semaines sans course seraient désagréables, mais voyons voir.

Neuf membres du personnel du paddock du GP britannique sont positifs pour COVID-19

La FIA a publié les statistiques combinées des tests COVID-19 qu’elle a effectués au GP de Grande-Bretagne de Formule 1, révélant que parmi 5 496 tests, neuf personnes parmi les pilotes, les équipes et le personnel de l’événement ont produit un résultat positif pour le virus. C’est une légère augmentation par rapport aux événements précédents, et c’est arrivé alors que le paddock courait devant des tribunes pleines à Silverstone, autorisées dans le cadre du programme de recherche sur les événements du gouvernement britannique.

Le PDG de F1 Stefano Domenicali sur l’avenir du sport (GQ)

Stefano Domenicali est un peu en retard pour notre rendez-vous mais il a une excuse à toute épreuve. “Je viens de raccrocher avec Roberto Mancini”, dit-il. « Tout le monde est très heureux.

F1® 2021 – notes de mise à jour 1.04 (EA)

“Résolution d’un problème où les utilisateurs subiraient une sauvegarde corrompue s’ils modifiaient la livrée de leur véhicule à partir du QG MyTeam. Les sauvegardes précédemment corrompues à cause de ce bogue pourront être reprises après l’application du correctif.”

Iron Lynx fait ses débuts à Ilott Le Mans (Iron Lynx)

“Iron Lynx a annoncé aujourd’hui que le pilote de course britannique Callum Ilott, pilote d’essai officiel de Formule 1 de la Scuderia Ferrari, pilotera pour l’équipe la légendaire course des 24 Heures du Mans le week-end des 21/22 août.”

Beaucoup d’éléments en jeu pour la troisième entrée RLL (Racer)

“Qui conduira l’IndyCar n°45 Rahal Letterman Lanigan Racing à l’avenir ? La réponse à cette question est quelque chose que Bobby Rahal et les copropriétaires de son équipe cherchent à trouver dans la majorité des courses restantes au calendrier comme ils le planifient. pour un programme de trois voitures en 2022.”

Rapide, fabuleux et bien diverti – tous les VIP sociaux à Silverstone hier (Tatler)

“Tom Cruise, désormais le visage de la saison estivale britannique et un invité de Mercedes, était au bord de la piste – encourageant son compagnon Lewis Hamilton. Se serrant la main avant, ils ont rejeté les formalités après, se lançant dans une étreinte extatique après la course. Peu le feront Oubliez la légende de la course James Hunt, et son fils de 34 ans, Freddie, est un morceau de l’ancien bloc. Il a été photographié à Silverstone hier gallivant avec Ellie Bamber, star de la BBC Le Serpent et le procès de Christine Keeler, qui était aux courses avec son jeune frère, Lucas.”

L’histoire du moment où Ayrton Senna a volé à bord du FAB Mirage III et du RAAF F-111 (The Aviation Geek Club)

“Des photos intéressantes montrent le triple champion de F1 Senna dans le cockpit des avions de l’armée de l’air australienne et brésilienne avant d’effectuer un vol supersonique.”

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 35 ans aujourd’hui, Roland Ratzenberger remportait la Formula Ford Race of Champions à Brands Hatch en pole position

