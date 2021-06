Schumacher veut des conséquences plus sévères si Mazepin dévie à nouveau · .

Mick Schumacher a déclaré que son coéquipier s’était excusé pour l’écart dans le dernier tour dans le dernier tour du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Cependant, Schumacher s’attend à ce que les stewards prennent des mesures si Mazepin tentait de l’intimider de la même manière à l’avenir.

Schumacher a dépassé son coéquipier pour la 13e place alors que la paire approchait de la ligne d’arrivée, malgré le fait que Mazepin ait fait une embardée vers lui alors qu’il se préparait à se rapprocher. Mazepin s’est excusé à la suite de discussions avec le directeur de l’équipe Guenther Steiner et l’ingénieur de course en chef Ayao Komatsu, a expliqué Schumacher.

« Il y a eu une rencontre juste après la course entre Guenther, Ayao et Nikita. De toute évidence, ils ont parlé de l’incident. Après qu’ils m’ont appelé et nous en avons parlé tous ensemble.

“Il a, après avoir vu la vidéo, s’est excusé [for] il. Alors évidemment, dans ce sens, nous allons tous bien et je n’y ai plus pensé par la suite. »

Il a admis qu’il ne s’attendait pas à ce que son coéquipier essaie de l’effrayer pour qu’il recule lors d’un dépassement. « Sur le moment, c’était assez déroutant, d’une certaine manière, parce que je ne m’y attendais pas du tout, surtout entre coéquipiers.

« Évidemment, je comprends que c’est le dernier tour, nous allons nous battre. Mais si vous venez dans une telle remorque que vous avez, [and] tout ce qui reste essentiellement en termes de batterie et puis vous utilisez tout et il n’y a pas d’arrêt.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

« La seule façon d’arrêter quelqu’un est de lui faire peur ou de le pousser contre le mur. Et visiblement, il a essayé de le faire. J’ai, en toute justice, gardé mon pied vers le bas. Alors je l’ai quand même réussi.

« Comme je l’ai dit, c’était inattendu de mon côté et c’est pourquoi j’ai eu une si forte réaction par la suite. Mais comme je l’ai dit et comme l’équipe l’a également mentionné, l’air dans ce sens est tout clarifié et nous sommes tous sur un nouveau départ pour ici.

Schumacher a déclaré qu’il devra rétablir la confiance en son coéquipier après l’incident. « Je suis sûr qu’après les discussions que nous avons eues avec l’équipe, tout devrait être mis en place pour renouer avec cette confiance. Et nous sommes tous des pilotes de course, donc je suis sûr que nous allons nous débrouiller.

Le directeur de la course de Formule 1, Michael Masi, a déclaré que l’incident n’avait pas fait l’objet d’une enquête à l’époque car il avait été ignoré. Schumacher s’attend à ce que les commissaires prennent des mesures en cas de récidive.

« Si cela se reproduit, les conséquences seront probablement plus sévères. Mais aussi dans ce cas, probablement parce qu’il s’agissait d’un incident qui s’est produit entre coéquipiers, c’est probablement plus gardé en interne que d’être franc et en quelque sorte traité par et avec les directeurs de course ou les commissaires.

“Mais comme je l’ai dit, je pense que si cela se reproduit, ce sera sûrement adressé aux commissaires sportifs et au directeur de course.”

Cependant, lors de la conférence de presse FIA ​​d’aujourd’hui au Paul Ricard, Mazepin a contesté les références à un “incident” entre les deux.

“Je pense que la formulation n’est pas tout à fait juste”, a-t-il déclaré. « Il n’y a eu aucun incident.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

« Les deux voitures sont revenues aux stands avec des ailes avant et la peinture était aussi polie qu’avant la course. J’aimerais donc voir cela d’une manière assez positive.

Mazepin, qui gardait un œil attentif sur Schumacher dans son miroir avant l’incident, a déclaré qu’il avait mal évalué la direction dans laquelle son coéquipier allait se déplacer.

“Nous avons eu un petit malentendu entre nous”, a déclaré Mazepin. “Évidemment, entrer dans votre dernier tour dans une course assez mouvementée – qui n’est pas la première cette année mais quelque chose qui, étant un grand fan de Formule 1, je n’ai pas vu plusieurs fois une course de Formule 1 être arrêtée – je pensais qu’il le ferait choisir la ligne intérieure, puis il choisit la ligne extérieure.

« Quand j’ai vu qu’il s’y engageait, je me suis retiré car au final, nous ne nous battons pour aucun point et le résultat de l’équipe est la priorité pour moi.

Il a dit qu’il y avait une “vibe positive” entre les deux au sein de l’équipe. « C’est comme ça depuis le premier jour et ça continue.

« Évidemment, ce sont les deux jeunes pilotes qui poussaient la limite, vous obtenez ce point comme ça. Mais comme je l’ai dit au début, tant que les deux voitures reviennent en un seul morceau, je pense que ça va avec le patron de l’équipe.

En réponse au commentaire de Schumacher au sujet de ses excuses, Mazepin a déclaré : « Nos discussions qui se déroulent au sein de l’équipe, je pense, devraient rester au sein de l’équipe. Cependant, si cela a déjà été mis en évidence, je dirai simplement que je lui ai présenté mes excuses si c’est ce qu’il ressentait et il était clairement très contrarié.

«Mais je dirais simplement qu’il est très important qu’il ne s’attende pas à ce que ce soit trop facile et je ne vais jamais ne pas chercher une raison quelconque l’un pour l’autre. Mais je ne m’attendais clairement pas à ce qu’il soit là où il a fini par être. Et s’il ressentait ce qu’il ressentait, j’ai dit désolé parce que c’est ce que je pense que je devrais faire, mais cependant, ce n’était pas pour mes actions particulières à ce moment-là.

Grand Prix de France 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de France 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :