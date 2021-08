« Schumacher vit grâce à Corinna »

11/08/2021 à 17h23 CEST

La situation de Michael Schumacher a toujours été l’un des secrets les mieux gardés de la planète. Dans un monde où la frivolité et les images sur les réseaux sociaux sont de mise, ne rien savoir de quelque chose est très difficile. Michael Schumacher a été victime d’un accident de ski dans les Alpes en 2013 et depuis lors, sa condition physique est inconnue.

Le peu de choses qui transcendent c’est grâce à son ami Jean Todt. L’actuel président de la FIA donne de temps en temps de légers coups de pinceau, comme cela s’est produit dans une interview avec le journal allemand ‘Bild’. Todt était le chef d’équipe Ferrari avec Schumacher comme pilote. Ensemble, ils ont remporté cinq championnats du monde pour les pilotes et sept pour les constructeurs.

Jean a parlé des premiers instants après l’accident et a affirmé que si Michael est vivant c’est grâce à sa femme. “Corinna ne s’attendait pas à quelque chose comme ça, mais c’est arrivé et elle n’avait pas le choix. Grâce à elle, qui a toujours voulu qu’il survive, et aux médecins, le ‘kaiser’ a survécu. Il a accepté les conséquences et en ce moment il lutte avec ces conséquences. Nous espérons que les choses s’amélioreront lentement mais inexorablement”, a déclaré le président de la FIA.

génération Schumacher

Aujourd’hui, son fils Mick Schumacher fait partie de la grille de Formule 1. Il court pour Haas et Todt a également eu des mots pour lui. « Mick fait partie des personnes qui auront toujours une place spéciale dans mon cœur et dans celui de ma femme, Michelle & rdquor ;, a déclaré un Todt qui a reconnu que depuis l’accident, il a passé beaucoup de temps avec lui et Michael. femme. « C’est une femme formidable et maintenant elle dirige le & rdquor;. La vie de Michael ne sera plus la même, mais Corinna se bat pour elle.