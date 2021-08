Schumacher vs Mazepin · .

L’équilibre des pouvoirs chez Haas a été unilatéral cette année, mais probablement pas plus que prévu.

Mick Schumacher et Nikita Mazepin savaient dès le départ qu’ils allaient faire face à une année difficile dans une version légèrement retravaillée de la Haas non compétitive de l’année dernière, qui s’est dûment avérée la voiture la plus lente sur la piste à chaque course. En conséquence, ils n’ont généralement eu qu’à se battre.

Parfois, l’intensité de la lutte entre les deux a été un match pour n’importe quel autre concours sur le terrain. Mais un pilote s’est toujours imposé en tête – Schumacher, qui a souvent eu plus d’une demi-seconde d’avance sur lui lors des qualifications. Ce n’est qu’à Monaco et en Hongrie, où Schumacher a écrasé sa voiture lors des essais, que Mazepin s’est mieux comporté que son coéquipier en qualifications.

Les courses ont été une histoire similaire. En temps ordinaire, Schumacher s’est régulièrement imposé, au grand dam de Mazepin.

Il y a des signes que Mazepin commence à combler l’écart en termes de performances sur un tour. L’écart entre les deux se rétrécit au fur et à mesure que la saison avance.

Les deux se sont avérés sujets aux incidents, conduisant le directeur de l’équipe Guenther Steiner à avertir qu’ils doivent maîtriser les incidents alors que les factures de réparation de l’équipe augmentent. Mazepin a pourtant été irréprochable lors de son dernier abandon sur le Hungaroring, où il a été éliminé par Kimi Raikkonen dans les stands.

Indépendamment du résultat entre la paire au sein de l’équipe cette année, les deux pilotes devraient conserver leur place en F1. Steiner a récemment confirmé que Mazepin poursuivrait son contrat pluriannuel tandis qu’une continuation pour Schumacher était en préparation et ne serait probablement qu’une formalité.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Mick Schumacher contre Nikita Mazepin : statistiques clés

Mick Schumacher vs Nikita Mazepin: Qui a terminé en tête à chaque tour

Mick Schumacher vs Nikita Mazepin : écart de qualification

Temps basés sur la dernière manche de qualification de chaque week-end de course au cours de laquelle les deux pilotes ont établi un temps. Un négatif indique que Mick Schumacher était plus rapide, un positif signifie que Nikita Mazepin était plus rapide

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :