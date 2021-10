Schumer et Manchin sont en pourparlers sur les infrastructures au domicile de Biden dans le Delaware

Le sénateur américain Joe Manchin (D-WV) s’entretient avec des journalistes alors qu’il quitte le Capitole des États-Unis après un vote au Sénat sur la colline du Capitole à Washington, États-Unis, le 10 juin 2021.

Evelyne Hockstein | .

Les sénateurs démocrates Chuck Schumer et Joe Manchin étaient en pourparlers avec le président Joe Biden à son domicile dans le Delaware dimanche alors que les démocrates se précipitaient pour parvenir à un accord sur la législation sur les dépenses sociales, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Une source proche du dossier n’a pas donné de détails ni indiqué s’ils étaient plus proches d’un accord sur un cadre de 2 000 milliards de dollars ou moins qui permettra à la Chambre des représentants d’avancer la semaine prochaine sur un projet de loi d’infrastructure bipartite de 1 000 milliards de dollars et de préparer le terrain pour passage du plus grand paquet social « Build Back Better » de Biden.

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré vendredi que les démocrates se rapprochaient d’un accord sur le programme social et climatique de Biden en réduisant leurs divergences sur les soins de santé et d’autres problèmes.

Biden prévoyait d’accueillir les deux sénateurs chez lui pour le petit-déjeuner et de poursuivre les discussions sur le projet de loi, a déclaré le responsable de la Maison Blanche.

Les désaccords sur l’ampleur du paquet plus large ont retardé le programme national de Biden, les démocrates progressistes à la Chambre refusant de voter pour le projet de loi sur les infrastructures, qui a déjà été adopté par le Sénat, jusqu’à ce qu’un accord soit conclu sur les programmes sociaux et le changement climatique.

Les démocrates modérés, notamment Manchin et le sénateur Kyrsten Sinema, s’étaient opposés au prix initial de 3 500 milliards de dollars et à certaines dispositions de ce dernier projet de loi. Les républicains s’opposent à la mesure, mais 19 au Sénat ont voté en faveur de la législation sur les infrastructures.

Pelosi a déclaré vendredi qu’il n’y avait que quelques questions en suspens sur les dispositions législatives en matière de soins de santé et qu’il restait également des décisions sur les dispositions relatives aux revenus à inclure.