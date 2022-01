Schumer menace de faire de l’obstruction nucléaire si le GOP reste ferme sur le projet de loi de vote

Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D., NY) assiste à une audience du Comité judiciaire du Sénat à Capitol Hill à Washington, DC, le 15 décembre 2021. (Elizabeth Frantz/.)

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a annoncé lundi que la chambre débattrait de l’élimination de l’obstruction systématique dans les semaines à venir si les républicains refusaient de se joindre aux démocrates pour adopter une législation de vote radicale.

Alors que l’obstruction systématique était conçue pour donner du pouvoir au parti minoritaire au Sénat, Schumer a fait valoir qu’elle sert désormais à « embarrasser la volonté de la majorité », contre les intentions des fondateurs en matière de procédure législative. Il a affirmé que les républicains ne devraient pas être autorisés à bloquer la loi sur la liberté de vote, en utilisant le véhicule de l’obstruction systématique, qui ne fait que consacrer et étendre le droit de vote américain.

Schumer a déjà exprimé son soutien à la modification de l’obstruction systématique, mais la déclaration est la plus forte en faveur de l’idée.

« Il faut s’adapter. Le Sénat doit évoluer, comme il l’a fait à maintes reprises. Le Sénat a été conçu pour évoluer et a évolué à plusieurs reprises dans notre histoire », a écrit Schumer. « Comme l’a dit l’ancien sénateur Robert Byrd, le Règlement du Sénat « doit être modifié pour refléter l’évolution des circonstances ». Dit plus clairement par le sénateur Byrd, « le Congrès n’est pas obligé d’être lié par la main morte du passé. »

« La lutte pour le scrutin est aussi vieille que la République. Au cours des prochaines semaines, le Sénat se penchera à nouveau sur les moyens de parfaire cette union et de relever les défis historiques auxquels notre démocratie est confrontée. Nous espérons que nos collègues républicains changeront de cap et travailleront avec nous. Mais s’ils ne le font pas, le Sénat débattra et envisagera des modifications des règles du Sénat au plus tard le 17 janvier, jour de Martin Luther King Jr., pour protéger le fondement de notre démocratie : des élections libres et équitables », a-t-il ajouté.

Les républicains ont fait valoir que le projet de loi éroderait l’intégrité du processus de vote en élargissant le vote par correspondance et en diluant les exigences d’identification des électeurs tout en violant le principe du fédéralisme en dérogeant aux lois des États.

Après que le sénateur démocrate modéré Joe Manchin ait rejeté le programme de dépenses sociales Build Back Better du président Biden, le mettant en veilleuse au moins temporairement, le parti s’est tourné vers son projet de loi de vote, avec l’intention de faire avancer au moins une priorité politique avant la fin de la session législative. Depuis ce changement, le sénateur Kyrsten Sinema, l’homologue démocrate modéré de Manchin, a déjà réaffirmé qu’elle n’était pas intéressée par une refonte de l’institution de l’obstruction systématique pour faire adopter le projet de loi sur le vote, malgré les pressions et les protestations de son parti.

La direction du parti entend brandir le spectre de l’émeute du 6 janvier dans la capitale, profitant du premier anniversaire de jeudi, pour faire pression sur les deux réfractaires au motif que l’émeute n’était que le début d’un processus d’érosion démocratique qui s’est poursuivi en Maisons d’État républicaines.

