Schumer poursuit la légalisation du pot malgré la distance de Biden: TheGrio ⋆ .

Alors que de plus en plus d’États légalisent la marijuana à des fins récréatives, le sujet pourrait être soumis au Sénat américain dans un proche avenir.

Chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et une équipe de démocrates élaborent un plan de réforme fédérale de la marijuana, malgré les réticences du président Joe Biden pour se plonger dans la question, selon Politico. Les sens. Cory Booker du New Jersey et Ron Wyden de l’Oregon travaillent tous les deux sur l’action.

Dans une récente interview avec le média, Schumer a clairement indiqué que le Sénat restait résolu à poursuivre la voie pour alléger les 60% restants d’Américains qui vivent toujours dans des États où les restrictions fédérales imposent des entraves à leurs libertés, avec ou sans le soutien du président. .

«Je veux lui faire part de mes arguments, comme de nombreux autres avocats le feront», a-t-il déclaré dans l’interview qui a eu lieu cette semaine. «Mais à un moment donné, nous allons avancer, point final.

Schumer est confiant dans le succès que le pays a connu avec la légalisation au niveau des États, et pense que nous avons toutes les raisons de croire que la légalisation fédérale est un pas en avant justifié. En 2018, le démocrate de New York a introduit une mesure pour légaliser l’usine.

«La légalisation des États a remarquablement bien fonctionné», a-t-il déclaré à Politico. «Ils ont été un grand succès. Le défilé d’horribles n’a jamais eu lieu et les gens ont eu plus de liberté. Et les gens de ces États semblent très heureux.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait mentionner le moment où sa perspective sur cette question a changé, Schumer a déclaré: «Il y a quelque temps – je ne me souviens plus de l’année exacte – j’étais à Denver. J’ai juste commencé à parler aux gens, pas seulement aux élus, mais seulement aux gens ordinaires. »

Il a continué, « [They said] cela a profité à l’État, et [didn’t] nuire à l’État. Il y avait des recettes fiscales, mais les gens avaient la liberté de faire ce qu’ils voulaient, tant qu’ils ne faisaient pas de mal aux autres. Cela fait partie de ce qu’est l’Amérique. Et ils s’en réjouissaient.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que l’opposition du président Biden ne le conduise à opposer son veto au projet de loi, Schumer a déclaré: «Eh bien, il a dit qu’il aimerait voir plus d’informations sur la question. Je respecte ça. J’aurai certainement une conversation continue avec lui et lui dirai comment mes opinions ont évolué. Et j’espère que sa volonté le fera.

Et lorsqu’on lui a demandé comment il avait l’intention de procéder si le président ne change pas sa position sur la question, il a dit: «Nous allons aller de l’avant. Il a dit qu’il étudiait la question, alors [I] veulent évidemment lui laisser un peu de temps pour l’étudier. Je veux lui faire valoir mes arguments, comme le feront de nombreux autres avocats. Mais à un moment donné, nous allons avancer, point final.

Bien que Schumer n’ait pas révélé à Politico quand exactement nous devrions voir ce projet de loi tomber, il a catégoriquement promis «bientôt».

