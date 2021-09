in

09/04/2021

Le 09/05/2021 à 7h45 CEST

Le joueur de tennis néerlandais Demi Schuurs, numéro 13 de la WTA et joueuse belge ponceuse gille, le numéro 32 de l’ATP n’a pas eu à travailler dur pour s’imposer en huitièmes de finale du tournoi US Open parce que ses adversaires, la paraguayenne Montserrat González déjà le joueur de tennis argentin Nadia Podoroska ils ne se sont pas présentés pour le match. Avec ce résultat, le couple parvient à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi US Open.

Schuurs et Gille se retrouveront en quarts de finale de la compétition avec les vainqueurs du match dans lequel ils se rencontreront. Philippe Polasek et Belinda Bencic contre Desirae Krawczyk et Joe Salisbury.

Au tournoi US Open un total de 32 couples y participent. Il se déroule également du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur.