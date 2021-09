Schuurs et Gille triomphent en seizièmes de finale de l’US Open

09/03/2021 à 02:30 CEST

Les Hollandais Demi Schuurs, numéro 13 de la WTA et la joueuse belge ponceuse gille, le numéro 32 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de l’US Open en une heure et trois minutes par 6-4 et 6-3 aux américains Elvina Kalieva et Bruno Kuzuhara. Après ce résultat, nous verrons les vainqueurs de ce match en huitièmes de finale de l’US Open.

Pendant le match, Schuurs et Gille, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires à 3 reprises, ont réalisé 76% au premier service, n’ont commis aucune double faute et ont pris 78% des points de service. Quant à la paire vaincue, elle ne pouvait à aucun moment casser le service de ses adversaires, elle a réalisé un premier service à 76%, elle a commis une double faute et elle a réussi à remporter 56% de ses points de service.

Lors des huitièmes de finale, les vainqueurs affronteront les vainqueurs du match qui affronteront Sabrina Santamaria et Nathaniel Lammons contre Montserrat González et Nadia Podoroska.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 32 couples participent au tournoi.