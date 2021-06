Schuurs et Koolhof restent aux portes de la finale de Roland-Garros

06/08/2021

Act à 17h30 CEST

Les Russes Elena Vesnina Oui Aslan karatsev, numéro 144 de la WTA et numéro 226 de l’ATP respectivement remportés en demi-finale de Roland-Garros en une heure et cinq minutes par 6-4 et 6-1 aux joueurs hollandais Demi Schuurs Oui Wesley koolhof, numéro 10 de la WTA et, respectivement, numéro 13 de la WTA. Avec ce résultat, les joueurs parviennent à se qualifier pour la finale de Roland-Garros.

La paire perdante a réussi à briser le service une fois, tandis que les gagnants ont brisé le service 4 fois. De même, Vesnina et Karatsev ont eu une efficacité de 67% au premier service, ont commis une double faute et ont obtenu 73% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu une efficacité de 62%, ont commis 5 doubles fautes et ont réussi à remporter les 56% de service. points.

Le championnat se poursuivra jeudi prochain à partir de 11h00 heure espagnole avec la confrontation de Vesnina et Karatsev contre les joueurs américains Desirae Krawczyk Oui Joe Salisbury qui aura lieu jeudi prochain à partir de 11h00, heure espagnole.

Ce tournoi se déroule à Paris entre le 4 et le 10 juin sur terre battue en plein air. Au total, 16 couples participent à cette compétition.