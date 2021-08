Schwartzman et Sinner fêtent leur anniversaire en remportant le Cincinnati Master 1000

17/08/2021

Le à 07:18 CEST

. / Cincinnati

Première journée du tournoi de Cincinnati, ATP 1000, où les favoris l’ont emporté, emmenés par l’Argentin Diego Schwartzman, dixième tête de série, et l’italien Jannik pécheur, onzième, qui l’ont également fait le jour de la célébration de leurs anniversaires respectifs. Schwartzman, 29 ans, et Sinner, 20 ans, ont célébré à Cincinnati avec un gâteau au fromage et une pizza, respectivement, mais surtout avec un laissez-passer garanti au deuxième tour.

L’Argentin était ravi du cadeau du tournoi, mais était plus satisfait de sa résistance contre le difficile Britannique Daniel Evans, qu’il a battu 6-2, 4-6, 6-3 en deux heures et sept minutes lors de la première. duel entre les deux joueurs de tennis. La victoire permet à Schwartzman d’avoir comme prochain adversaire le vainqueur du match du premier tour entre l’Américaine Frances Tiafoe et le Français Ugo Humbert.

De son côté, la jeune promesse du tennis italien, Sinner, a fait ses débuts dans le tournoi avec une victoire 6-2, 7-5 contre l’Argentin Fedérico Delbonis. Sinner, qui a déjà deux titres ATP à son actif cette saison, a fêté ses 20 ans avec une victoire qui le place au deuxième tour du tournoi, devant l’US Open 2021. L’Italien, actuellement numéro 15, le le plus élevé de sa carrière dans le classement FedEx ATP, a présenté un tennis agressif contre Delbonis qui n’a pas bien réagi dans le premier set.

Sinner a remporté son deuxième titre de la saison au niveau de la tournée au Citi Open à Washington plus tôt ce mois-ci, ce qui a fait de lui un le plus jeune champion ATP 500 depuis la création de la catégorie en 2009. Le champion 2019 ATP Next Gen Finals a également remporté le Great Ocean Road Open à Melbourne plus tôt cette année. Sinner affrontera l’Américain John Isner, demi-finaliste de Toronto, ou l’Anglais Cameron Norrie, champion de Los Cabos, au deuxième tour.

Le Canadien Felix Auger-Aliassime, douzième tête de série, a gagné 7-6 (0), 6-3 contre le Hongrois Marton Fucsovics. Une autre tête de série, l’Australien Alex de Minaur, quatorzième tête de série, a battu le Serbe Filip Krajinovic 0-6, 6-4 et 6-4.

L’Espagnol Albert Ramos-Vinolas a également atteint le deuxième tour après avoir battu l’Américain Taylor Fritz en trois sets, dans ce qui était le quatrième duel professionnel entre les deux joueurs qui ont maintenant la série à égalité à 2-2.

C’est le vétéran anglais Andy Murray qui a maintenu la domination dans les duels individuels en battant le Français Richard Gasquet 6-4 et 6-4. La victoire permet à Murray, 105e mondial, qui est entré dans le tournoi sur invitation, d’atteindre le deuxième tour et d’aller 9-4 en duels professionnels contre Gasquet, numéro 66 mondial.

Dans les autres résultats de la compétition masculine, l’Italien Fabio Fognini s’est imposé 7-6 (3) et 6-3 sur le Géorgien Nikoloz Basilashvili et rivalisera avec l’Argentin Guido Pella au deuxième tour, qui hier, dimanche, a donné la surprise en battant le Belge David Goffin. , quinzième graine, 6-3, 6-3.

L’Américain Mackenzie McDonald a battu son compatriote le jeune Brandon Nakashima 7-5 et 6-2, le jeune Sud-Africain Lloyd Harris a gagné 6-3 et 6-4 contre le Japonais Yoshihito Nishioka, la Russe Karen Khachanov a gagné 6-2 et 6- 4 au Sud-Africain Kevin Anderson et le duel allemand a été remporté par Dominik Koepfer en battant son compatriote Jan-Lennard Struff 7-6 (2), 5-7 et 6-3.

Au sein de la compétition féminine, les favorites ont remporté, les Tchèques Barbara Krejcikova, neuvième tête de série, et Petra Kvitova, onzième. Krejcikova a battu la Russe Daria Kasatkina 6-3 et 6-2, et Kvitova a battu l’Américaine Madison Keys 7-5 et 6-4, tandis que la vétéran allemande Angeline Kerber s’est imposée facilement 6-2 et 6-2 contre la Grecque Maria Sakkari.

La Belge Elise Mertes, quinzième tête de série, n’a également eu aucun problème pour battre l’Argentine Nadia Podoroska 6-3, 6-4.

L’Espagnol Paula Badosa, dans un match marathon, Elle a battu la Croate Petra Martic 4-6, 6-4 et 7-6 (9), après deux heures et 35 minutes d’action. La rivale de Badosa au deuxième tour sera la Russe Aryna Sabalenka, numéro deux en tête, qui a été exemptée du premier tour.

La deuxième journée a dans sa programmation les matchs du premier tour que les Espagnols vont jouer Roberto Bautista Agut, treizième tête de série, qui affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov, et le jeune Alexandre Davidovitch Fokina, qui le fera face au Hongrois Hubert Hurkacz, neuvième tête de série.