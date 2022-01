Science autochtone : les connaissances ancestrales pourraient aider à protéger la planète

Victor Manuel Hernandez pense qu’il ne serait pas en vie aujourd’hui sans un bananier. En tant que résistant de 14 ans pendant la guerre civile dans les années 1970 El Salvador, il s’est caché sous les frondes vertes et luxuriantes de l’arbre lorsque l’armée a attaqué son campement. Il avait été abattu et une bombe est tombée directement au-dessus de sa tête. Mais comme il se souvient, la bombe a atterri dans les feuilles du bananier, qu’il croit l’empêchait de s’enflammer — le protégeant de la mort.

Une fois l’attaque terminée, il a rassemblé la force de casser une branche de l’arbre, qu’il a utilisée comme béquille pour se rendre au Guatemala voisin pour trouver de l’aide. « La nature ne m’a pas seulement protégé », raconte-t-il dans Fresh Banana Leaves: Healing Indigenous Landscapes Through Indigenous Science, un nouveau livre écrit par sa fille Jessica Hernandez, une scientifique environnementale autochtone Maya Ch’orti et Binnizá-Zapotec. « Ça m’a sauvé la vie »

« La nature nous protège tant que nous protégeons la nature », écrit Hernandez, qui est maintenant un chercheur postdoctoral de 31 ans à l’Université de Washington. « Les connaissances ancestrales ont été maintenues dans nos communautés », a-t-elle ajouté lors d’une entrevue. « C’est une forme valide de connaissance qui n’est pas nécessairement validée par les voies occidentales, comme les publications et les livres. » Ce type de connaissances constitue la base de la science autochtone, dit Hernandez, qui est cruciale pour prendre soin de la Terre.

Les peuples autochtones et les communautés locales gèrent bien plus de la planète que les aires protégées comme parcs nationaux, et environ 80 pour cent de la diversité des espèces connues pour vivre sur Terre se trouvent sur des terres détenues ou gérées par ces groupes. Cela malgré des siècles de génocide, de racisme et de ce que Hernandez et d’autres universitaires et militants appellent le colonialisme de peuplement – ​​le déplacement intentionnel et l’effacement des peuples autochtones par des étrangers.

« La conservation continue d’enseigner aux scientifiques que les connaissances scientifiques sont plus précieuses que les connaissances autochtones », écrit Hernandez. Cette attitude ignore une variété stupéfiante d’idées dans les communautés autochtones, de la connaissance médicinale des plantes et des animaux en Amazonie à la conservation des récifs coralliens en Australie aux pratiques de brûlage prescrit en Occident.

J’ai récemment discuté avec Hernandez du potentiel de la science autochtone à changer notre façon de penser – et de mener à bien – la conservation, et le travail que les écologistes occidentaux doivent faire pour lutter contre les inégalités et la discrimination sur le terrain. Notre conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Comment la conservation exclut la science autochtone

Sarah Sax

Quand avez-vous réalisé pour la première fois que la façon dont vous percevez votre relation avec l’environnement était différente de la vision occidentale dominante ?

Jessica Hernandez

Dès l’école primaire. Quand je m’asseyais avec mes parents, ils me racontaient des histoires sur les plantes comme s’il s’agissait de nos parents. on nous apprend [in school] sur le cycle végétal, le cycle de l’eau, tous ces cycles de vie qui n’intègrent jamais l’humain dans le tableau. Regardez le cycle de vie d’un poisson et vous voyez les œufs jusqu’à un poisson adulte, mais jamais les interconnexions avec les humains. La façon dont la science occidentale est enseignée, même de la maternelle à la 12e, est que nous sommes toujours séparés de la nature et que la nature est sa propre chose.

Sarah Sax

Comme vous l’avez souligné au début du livre, de nombreuses langues autochtones n’ont pas de mot pour la conservation et utilisent plutôt des mots comme « guérison » ou « s’occuper d’eux ». Comment ces différences se manifestent-elles dans la pratique ?

Jessica Hernandez

Lorsque nous examinons la conservation, nous essayons toujours de sauver une chose. On essaie de sauver un arbre, et puis on rate toute la forêt.

En réalité, la conservation devrait être plus holistique. Souvent, la raison pour laquelle nous avons des espèces en voie de disparition et que nous continuons de voir la perte d’écosystèmes, c’est qu’il y a tellement de facteurs déterminants qui détruisent ces paysages. La conservation devrait commencer à se concentrer sur la vision d’ensemble, c’est-à-dire la guérison.

Sarah Sax

Vous parlez des difficultés d’essayer d’intégrer la science autochtone dans le milieu universitaire. Quelles sont certaines des tensions qui existent dans l’inclusion d’un plus grand nombre d’études autochtones dans la science occidentale de la conservation ?

Jessica Hernandez

Lorsque vous êtes le premier Autochtone dans certaines régions [of study], vous devez faire l’expérience de ces choses pour commencer à briser ces plafonds de verre qui empêchent l’intégration de la science autochtone.

L’histoire qui est écrite à notre sujet n’est pas nécessairement d’un point de vue positif. Cela vient du prisme anthropologique. L’anthropologie peut fournir une perspective positive, mais l’anthropologie à l’époque ressemblait plus à « Nous étudions ces gens qui ne sont pas civilisés, qui sont en quelque sorte des sauvages ». Il porte ce stéréotype du « bon sauvage écologique », où les peuples autochtones sont ces créatures mythiques en harmonie avec la nature – pas nécessairement des personnes qui détiennent des connaissances ou qui peuvent également s’adapter à leur environnement comme nous le faisons aujourd’hui.

Sarah Sax

Vous consacrez un chapitre à l’idée d’« éco-colonialisme » et à la façon dont cela a créé cet impact négatif durable sur notre environnement. Que signifie ce terme et comment est-il lié aux façons dont la science autochtone a continué d’être dévalorisée?

Au cours des années 1960 et 1970, les Amérindiens se sont joints à l’activisme politique inspiré par le mouvement des droits civiques afro-américains. Cette manifestation concernait les violations des droits de pêche tribaux le long du fleuve Columbia, dans l’État de Washington. Corbis via . Jessica Hernandez

Nous nous concentrons toujours sur les impacts que le colonialisme a eus sur les peuples autochtones, mais pas nécessairement sur les impacts qu’il a également eus sur nos espèces animales ou végétales.

Regardez l’état de Washington et le saumon. Nous savons que les tribus ont dû se battre pour leur droit de pêcher. [In a 1970s court case, United States v. Washington, Judge George Boldt ruled that tribes were entitled to half of harvestable salmon under 19th-century treaties. The decision sparked a backlash from non-Native fishers.] L’écocolonialisme oublie d’inclure cette science autochtone, ou connaissance écologique traditionnelle, que les tribus de l’État de Washington ont pour protéger le saumon, et continue de se concentrer sur l’optique de la conservation occidentale qui ignore la situation dans son ensemble.

Qu’est-ce qui a réellement un impact sur le saumon du point de vue holistique ? [Western conservation scientists] nous nous concentrons sur l’urbanisation, qui est l’un des facteurs qui influent sur le saumon, mais nous ne nous concentrons pas sur la façon d’atténuer ces impacts. Ils se concentrent sur les ponceaux [tunnels that drain water from one side of a road to the other and can be difficult for salmon to navigate], mais nous ne nous concentrons pas nécessairement sur des choses comme l’acidification des océans et d’autres toxines qui sont rejetées dans les océans.

Le saumon est comme un parent spirituel des tribus côtières. C’est une espèce culturelle clé par opposition à ce que nous enseigne la pêche récréative : nous attrapons du poisson pour le consommer, mais nous n’avons pas vraiment cette connexion spéciale ou cette cérémonie pour attraper le poisson. Donc, d’une certaine manière, l’écocolonialisme oppose aussi en quelque sorte les pêcheurs autochtones aux pêcheurs récréatifs.

Tracer la voie à suivre pour la science autochtone

Sarah Sax

Comment commencez-vous à faire de la place pour prendre au sérieux les connaissances autochtones et agir en conséquence, dans le cadre des contraintes qui existent aujourd’hui dans la science de la conservation ?

Jessica Hernandez

S’attaquer à la véritable histoire est un moyen pour les écologistes occidentaux de commencer à démanteler ces couches. Par exemple, le Sierra Club commence à tenir compte de l’histoire sur laquelle il a été fondé. Il y a beaucoup d’anti-Blackness et de racisme en elle. [“For all the harms the Sierra Club has caused, and continues to cause, to Black people, Indigenous people, and other people of color, I am deeply sorry,” Sierra Club Executive Director Michael Brune wrote in a 2020 blog post outlining the group’s racist roots.]

Alors que les écologistes occidentaux commencent à comprendre la véritable histoire, ce qui est parfois inconfortable parce que nous faisons partie d’un système qui a cette histoire vraiment nuisible et violente – en particulier contre les personnes de couleur et, dans ce cas, les peuples autochtones – alors nous pouvons commencer à comprendre quelles actions nous pouvons entreprendre.

Sarah Sax

Votre livre me rappelle Braiding Sweetgrass du botaniste autochtone Robin Wall Kimmerer, dans la mesure où votre propre expérience vécue — et celle de votre communauté — est très présente. Pourquoi est-il important d’inclure cela lorsque l’on parle de sciences autochtones et de conservation?

Jessica Hernandez

Lorsque nous regardons comment faire de la conservation ou comment soigner nos environnements, nous avons tendance à oublier que les peuples autochtones se sont adaptés à tous ces changements. Nos communautés se sont adaptées à la colonisation. Nous nous adaptons au changement climatique parce que le climat a déjà un impact sur nos communautés.

L’une des choses que je voulais inclure était les expériences vécues par les peuples autochtones de différentes frontières de colonisation. Le colonialisme de peuplement aux États-Unis est différent du colonialisme de peuplement ancré au Mexique ou en Amérique centrale. Nous avons tendance à oublier que de nombreux peuples autochtones, même aux États-Unis, sont déplacés à l’intérieur de leurs réserves ou vers les villes. Ils doivent aussi adapter leur rapport à leur environnement.

Je voulais aussi partager que les bananiers ne sont pas des espèces indigènes de nos terres [in the Americas]. Les anciens m’ont appris que les espèces envahissantes sont des parents déplacés dans le sens où elles ont été déplacées de leurs terres ancestrales. Mais ils sont toujours parents parce qu’ils ont toujours un esprit.

Sarah Sax

Comment voyez-vous la science autochtone s’intégrer dans de plus grandes initiatives pour guérir la planète?

Jessica Hernandez

L’une des choses que je remarque, c’est que l’administration Biden-Harris essaie d’intégrer les connaissances écologiques traditionnelles dans les politiques environnementales. [In November 2021, President Biden issued a memorandum that recognized Indigenous science and formed an interagency working group that aims to build on it.] De toute évidence, un mémorandum présidentiel n’a pas autant de pouvoir juridique. J’espère donc que cela construit un discours où il peut être adopté dans des projets de loi par le Sénat ou par la Chambre, et passer par ce processus judiciaire afin qu’il ait plus de poids.

Je vois aussi plus d’Amérindiens ou d’Autochtones dans cette administration, comme Deb Haaland en tant que secrétaire à l’Intérieur. Et puis nous avons le premier directeur autochtone des parcs nationaux [Charles “Chuck” Sams III, a Umatilla leader].

L’une des façons dont nous pouvons commencer à lutter contre l’invalidation de la science autochtone est de l’intégrer dans le programme d’études. J’ai pu enseigner une introduction à la science du climat au cours du dernier trimestre et j’ai également intégré la science autochtone. Ainsi, les étudiants n’apprenaient pas nécessairement simplement la science occidentale ; ils apprenaient aussi la science autochtone.

Nous avons parlé de l’épidémie de femmes autochtones disparues et assassinées et de son lien avec notre environnement. Nous lisons des études de cas montrant que lorsque les femmes autochtones reçoivent une parcelle de terre, toute leur communauté prospère davantage que lorsqu’un homme reçoit la terre.

C’est comme éplucher ces couches de l’oignon pour aller à la racine. En fait, nous guérissons nos paysages et nous nous guérissons en tant que personnes.