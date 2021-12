SCIENCE : Une étude révèle que les personnes infectées par COVID ont une immunité À VIE

Selon une étude de la Washington University Medical School, les personnes qui ont souffert d’une maladie COVID légère développent une capacité à vie à combattre les infections futures.

« Des mois après s’être remis de cas bénins de COVID-19, les gens ont toujours des cellules immunitaires dans leur corps qui produisent des anticorps contre le virus qui cause le COVID-19, selon une étude menée par des chercheurs de la Washington University School of Medicine à St. Louis. De telles cellules pourraient persister toute une vie, produisant tout le temps des anticorps. »

Certains ont fait valoir que les niveaux d’anticorps chutent rapidement après l’infection, mais l’étude qualifie ces affirmations de trompeuses.

« Mais c’est une mauvaise interprétation des données. Il est normal que les niveaux d’anticorps diminuent après une infection aiguë, mais ils ne descendent pas à zéro ; ils plafonnent. Ici, nous avons trouvé des cellules productrices d’anticorps chez des personnes 11 mois après les premiers symptômes. Ces cellules vivront et produiront des anticorps pour le reste de la vie des gens. C’est une preuve solide d’une immunité durable.

Le corps ne produit des anticorps que lorsqu’un intrus, comme le SARS-CoV-2 est détecté. C’est la raison pour laquelle les personnes qui se sont remises de COVID présentent de faibles niveaux d’anticorps et pourquoi faire des tests d’anticorps pour déterminer l’immunité est défectueux.

« Ces cellules ne se divisent pas. Ils sont au repos, assis dans la moelle osseuse et sécrétant des anticorps. Ils le font depuis la résolution de l’infection, et ils continueront à le faire indéfiniment. »

Les éditeurs de l’étude ont également déclaré que les cas graves de COVID-19 créent des niveaux élevés d’inflammation qui pourraient conduire à une « réponse immunitaire défectueuse ». Cette découverte concerne donc ceux qui étaient soit asymptomatiques, soit qui présentaient des symptômes légers ressemblant à ceux de la grippe.

Contrairement aux vaccins, l’immunité naturelle acquise grâce à l’apparition légère de COVID-19 pourrait donner aux gens une protection à vie, selon la science.

