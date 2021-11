Scintillements d’écran, échecs biométriques, numérotation fantôme, etc.

De nombreux auteurs d’Android Police ont apprécié nos expériences avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro – nos critiques parlent vraiment d’elles-mêmes. Cela ne veut pas dire que l’un ou l’autre téléphone est sans défaut, bien sûr. Comme c’est devenu une sorte de tradition pour Google, il y a pas mal de bizarreries et de bugs qui nécessitent un sérieux écrasement. Voici tout ce qui ne va pas avec la série Pixel 6 qui a été repérée jusqu’à présent.

Le capteur d’empreintes digitales

Quel est le problème: Le capteur d’empreintes digitales sur les Pixel 6 et 6 Pro est lent et incohérent en lui-même – de loin le plus gros défaut d’un matériel par ailleurs excellent. Cependant, ce n’est pas le seul problème de sécurité sur ce téléphone. Au moins quelques utilisateurs ont noté que leur appareil peut être déverrouillé à l’aide des empreintes digitales d’autres personnes, allant à l’encontre des excuses de « sécurité renforcée » de Google pour le capteur lent. Certains propriétaires de Pixel 6 ont également remarqué que la biométrie cessait de fonctionner complètement une fois que sa batterie était complètement épuisée, ce qui nécessitait une réinitialisation d’usine pour recommencer à fonctionner.

Le correctif: Google a publié une mise à jour logicielle surprise en novembre pour aider à résoudre de nombreux problèmes liés au capteur d’empreintes digitales. Il est disponible pour les appareils déverrouillés et certains opérateurs, tandis que tous les autres téléphones Pixel 6 recevront le correctif en décembre.

Scintillement de l’écran

Quel est le problème: Aussi ennuyeux – et potentiellement dangereux – que puisse être le capteur d’empreintes digitales, ce n’est pas le seul problème avec le téléphone. Peu de temps après le lancement, certains utilisateurs ont commencé à remarquer un étrange scintillement d’écran, en particulier avec le Pixel 6 Pro. De nombreux propriétaires d’appareils étaient préoccupés par la possibilité d’un défaut matériel, mais heureusement, c’est un problème que Google a confirmé comme un bogue logiciel.

Le correctif: Un ajustement logiciel pour éviter ce problème arrive sur les téléphones en décembre, les utilisateurs n’ont donc qu’à attendre quelques semaines de plus.

Numérotation fantôme

Quel est le problème: En parlant de problèmes que Google s’est engagé à corriger : la numérotation fantôme. C’est un vrai problème sur les Pixel 6 et 6 Pro, surtout si vous avez des contacts sur votre téléphone nommés « James ». Il s’avère que les mots de réveil de l’assistant sont à blâmer pour ce bug, et comme le scintillement de l’écran, la société a promis de publier un correctif avant la fin de l’année.

Le correctif: Heureusement pour nous, cela n’a pas pris si longtemps. Un correctif pour l’application Google est arrivé sur le Play Store à la mi-novembre, aidant à mettre le kibosh en appelant accidentellement tous les James-es dans votre vie. Si vous rencontrez toujours des problèmes, essayez de désactiver la détection des mots clés et assurez-vous que toutes les applications de votre téléphone sont à jour.

Animations plus rapides, AOD cassé

Quel est le problème: Si vous êtes le type d’utilisateur d’Android qui aime approfondir les options de développement pour personnaliser le téléphone, vous voudrez peut-être faire attention à ce que vous modifiez. Ajuster l’échelle de durée d’animation sur Android est un moyen classique de rendre votre appareil plus rapide, mais il interrompt l’affichage permanent sur les Pixel 6 et 6 Pro, ce qui entraîne la disparition aléatoire des informations sur le capteur d’empreintes digitales et la batterie.

Le correctif: Celui-ci est simple – assurez-vous simplement de ne pas modifier l’échelle de durée de l’animation dans les options de développement. Si vous avez activé le mode développeur sur votre téléphone, recherchez dans votre menu de paramètres les échelles d’animation de fenêtre et de transition et assurez-vous que les deux sont définis sur 1x.

Autres bugs du Pixel 6

Comme pour tout lancement de téléphone, il y a eu une poignée de problèmes frustrants – mais assez courants – également. Le Pixel 6 est loin d’être le premier appareil à avoir un SKU spécifique à Verizon, mais de nombreux acheteurs ont choisi d’acheter déverrouillé grâce au balisage mmWave sur le plus petit modèle. Malheureusement, plusieurs problèmes liés à des cartes SIM défaillantes et à des mises à jour logicielles manquantes ont causé beaucoup de problèmes aux abonnés Verizon, entraînant l’enregistrement eSIM nécessaire ou le chargement latéral de la construction. Ce n’est pas la première fois que ce genre de maux de tête hante une nouvelle version de téléphone, mais c’est tout à fait évitable.

Il y a aussi quelques problèmes de batterie avec les deux modèles, allant de la durée de vie de la batterie peu fiable et extrêmement variable à des vitesses de charge plus lentes que prévu. Il est difficile d’appeler ce dernier un bogue – plus comme un marketing qui a mal tourné, vraiment – ​​mais le premier peut être un exemple de différents cas d’utilisation mettant à rude épreuve la puce Tensor du téléphone. La durée de vie de la batterie adaptative prend également quelques semaines d’utilisation pour vraiment démarrer, et il y a toujours la possibilité d’une future mise à jour du soir.

Certains rapports sur les réseaux sociaux, notamment du fondateur d’AP, Artem Russakovskii, mentionnent également une surchauffe et une faible luminosité automatique de l’écran. Ce dernier peut certainement être modifié via un logiciel, mais nous devrons attendre et voir si le processeur Tensor est responsable des températures plus élevées que d’habitude.

Aucun lancement de téléphone n’est parfait, et le « tout premier produit phare » de Google n’est absolument pas différent. Une fois que le Pixel 6 aura quelques mises à jour à son actif, nous commencerons, espérons-le, à voir les petits problèmes se régler. Jusque-là, s’asseoir sur cette liste d’attente n’est peut-être pas un si mauvais sort après tout.

Mis à jour avec plus de correctifs

Google a déployé cette semaine deux correctifs logiciels, améliorant le capteur d’empreintes digitales et mettant fin à la numérotation fantôme. Nous avons mis à jour notre outil de suivi des bogues pour refléter ces changements.

